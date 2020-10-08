https://ria.ru/20201008/pogoda-1578751774.html

В Москве в четверг ожидаются небольшие дожди

Местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов прогнозируют в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:16

2020-10-08T08:16

2020-10-08T08:16

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Местами небольшой дождь и до плюс 19 градусов прогнозируют в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_mikhail-leus/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Леус</a>."Сегодня погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, который перемещается по восточным районам <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>. Облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 17 - плюс 19 в центре города, плюс 15 - плюс 20 в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ожидается южный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и в течение дня изменится мало - 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20201007/pogoda-1578594248.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество