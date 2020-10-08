https://ria.ru/20201008/podmoskove-1578825483.html

Порядка 40 новых фермерских хозяйств появились в Подмосковье

Порядка сорока новых фермерских хозяйств появились в Московской области с начала года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:55

2020-10-08T13:55

2020-10-08T13:55

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Порядка сорока новых фермерских хозяйств появились в Московской области с начала года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Поддержка вновь созданных КФХ осуществляется в рамках программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в виде грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов "Агростартап". Всего в 2020 году в Подмосковье было выдано 20 грантов на общую сумму 75 миллионов рублей."В этом году в Московской области появилось порядка 40 новых фермерских хозяйств. Гранты стали самым востребованным среди действующих и потенциальных фермеров Подмосковья. На конкурс было подано 52 заявки", - сказал Разин.

https://ria.ru/20201008/podmoskove-1578823644.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)