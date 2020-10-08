https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578791768.html
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, здоров и продолжает работать, заявил в четверг... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:57
2020-10-08T11:57
2020-10-08T12:57
религия
владимир легойда
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, здоров и продолжает работать, заявил в четверг в своем <a href="https://t.me/s/vladimirlegoyda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>.Ранее в четверг 73-летний патриарх заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского."Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме. Убежден, что самоизоляция святейшего патриарха – пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции", - написал Легойда.Он отметил, что патриарх Кирилл в четверг совершил богослужение в домовом храме, "чтобы не подвергать опасности заражения широкий круг лиц, что было бы неизбежным при службе в лавре при стечении большого количества верующих".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html
https://ria.ru/20201008/patriarkh--1578800697.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, владимир легойда, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев)