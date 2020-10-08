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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201008/patriarkh-1578791768.html
В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, здоров и продолжает работать, заявил в четверг... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:57
2020-10-08T12:57
религия
владимир легойда
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, здоров и продолжает работать, заявил в четверг в своем <a href="https://t.me/s/vladimirlegoyda" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a> председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Legojjda/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Легойда</a>.Ранее в четверг 73-летний патриарх заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского."Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме. Убежден, что самоизоляция святейшего патриарха – пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции", - написал Легойда.Он отметил, что патриарх Кирилл в четверг совершил богослужение в домовом храме, "чтобы не подвергать опасности заражения широкий круг лиц, что было бы неизбежным при службе в лавре при стечении большого количества верующих".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html
https://ria.ru/20201008/patriarkh--1578800697.html
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Новости
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религия, владимир легойда, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев)

В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

11:57 08.10.2020 (обновлено: 12:57 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения главного храма Вооружённых Сил (храм Воскресения Христова) в подмосковном военно-патриотическом парке Патриот - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл, который находится на карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом, здоров и продолжает работать, заявил в четверг в своем Telegram председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в четверг 73-летний патриарх заявил, что находится на карантине после контакта с больным коронавирусом, поэтому он отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру в день памяти преподобного Сергия Радонежского.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 11:38Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с больным COVID-19
"Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме. Убежден, что самоизоляция святейшего патриарха – пример ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавирусной инфекции", - написал Легойда.
Он отметил, что патриарх Кирилл в четверг совершил богослужение в домовом храме, "чтобы не подвергать опасности заражения широкий круг лиц, что было бы неизбежным при службе в лавре при стечении большого количества верующих".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:26Религия и мировоззрение
Опасность для окружения патриарха Кирилла заразиться COVID-19 минимальна
 
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