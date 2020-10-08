https://ria.ru/20201008/pandemiya-1578900114.html

Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества

Пандемия коронавируса — это, возможно, "последний звонок" для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил в четверг патриарх Московский... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:30

2020-10-08T18:30

2020-10-08T18:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - религия и мировоззрение

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса — это, возможно, "последний звонок" для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни, заявил в четверг патриарх Московский и вся Руси <a href="https://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev" target="_blank">Кирилл</a> в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине.По его словам, эпидемия потребовала от людей "налагать на себя очень большие самоограничения" и "жить не по закону похоти"."В самом деле, если у людей не хватает разумения, силы воли, подлинного целеполагания, чтобы жить не по закону похоти, то Господь вдруг призывает всех нас изменить свою жизнь — ради своего здоровья и ради того, чтобы избежать преждевременной кончины. Уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными и необходимыми, — действительно, сам Бог предоставляет нам возможность о многом подумать, многое переосмыслить", — объяснил патриарх.Он подчеркнул, что и начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями."Не может воспитать свой дух тот человек, кто живет по закону плоти, кто стремится удовлетворять свои потребности, кто хочет добиться почитания со стороны окружающих и, наконец, властвовать над ними. Все, что рассматривается в мире как успех, абсолютно не соответствует тому, что можно назвать успехом духовным", — подытожил глава Русской церкви.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578836616.html

https://ria.ru/20201008/kirill-1578787738.html

Fed BI Между тем шёл 21 век... 61

Дмитрий Олейник Кирилл,бойся Мордука,а не эпидемии. 45

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, общество