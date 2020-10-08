https://ria.ru/20201008/online-pokupki-1578657161.html

Снова на самоизоляцию: насколько подорожают покупки в интернете

С начала пандемии россияне активно покупают в интернете. По разным оценкам, самоизоляция принесла электронной коммерции 15-17 миллионов новых клиентов. И это... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

2020-10-08T11:16

коронавирус в россии

ozon

wildberries

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. </strong>С начала пандемии россияне активно покупают в интернете. По разным оценкам, самоизоляция принесла электронной коммерции 15-17 миллионов новых клиентов. И это далеко не предел. Однако удобный сервис может подорожать. РИА Новости разбиралось, как привычка приобретать товары в Сети отразится на экономике страны.От повышения комиссии до возвращения кешбэкаБанки пошли на повышение: с 1 октября комиссия для интернет-магазинов за оплату товаров дебетовыми и кредитными картами увеличилась. Тарифы вернулись к докризисному уровню — в среднем 1,2-2,2 процента от стоимости покупки. А порой и все 3,5.С 15 апреля по 30 сентября действовало ограничение Банка России — один процент. Регулятор вмешался в электронную коммерцию из-за пандемии — в рамках поддержки наиболее уязвимых отраслей экономики. Льгота распространялась на интернет-магазины, торгующие продуктами питания, лекарствами, товарами повседневного спроса. Продавцы бытовой техники и электроники могли рассчитывать на сниженный тариф, если сумма чека не превышала 20 тысяч рублей.Теперь, когда льгот нет, онлайн-магазинам придется переложить часть дополнительных издержек на потребителей, предупреждают аналитики."Вряд ли подорожание будет существенным", — полагает экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Петр Пушкарев.Но не стоит забывать, что доходы потребителей ощутимо сократились, добавляет он.Банки, повысившие комиссию для интернет-магазинов, смогут развивать за счет этого систему кешбэка, скидок и прочих бонусов по своим картам. В условиях эпидемии некоторые кредитные организации временно ограничили такие программы. "В итоге увеличение цен у продавцов в какой-то мере будет компенсировано", — отмечает Петр Пушкарев.Пандемия как катализатор онлайн-торговлиУдобство онлайн-шопинга в период самоизоляции оценили многие, в том числе те, кто раньше ни разу не совершал покупки в Сети. Как объясняют психологи, доставка товаров первой необходимости стала своеобразным каналом связи с внешним миром. Подсчитали, что аудитория онлайн-сервисов увеличилась на 15-17 миллионов человек (до эпидемии было 60-65 миллионов).Развитие интернет-торговли — один из главных трендов года. Практически все крупнейшие ретейлеры существенно нарастили онлайн-продажи.Например, Wildberries во втором квартале получила в Сети новых клиентов в три раза больше прошлогоднего показателя. "У нас сейчас около 34 миллионов зарегистрированных пользователей", — сообщили в пресс-службе компании. Потребовалось срочно нанять несколько тысяч курьеров и сотрудников распределительных центров, IT-специалистов."В период карантина наибольшие темпы роста показала домашняя одежда: продажи пижам, халатов и обуви увеличились в первой половине мая в семь раз", — сказали в пресс-службе Ozon.Любопытно, что женщины стали еще больше уделять внимание внешнему виду и потратили на косметику в три раза больше, чем обычно. Мужчины решили заняться обустройством дома: расходы на ремонт подскочили в четыре с половиной раза.Открытие офлайн-точек после долгого перерыва восприняли с радостью, но спрос в Сети не упал. "В июле каждый четвертый "новичок", пришедший в апреле — мае, вернулся за покупкой, а каждый седьмой — сделал за июнь — июль два заказа или больше", — пояснили в Ozon.Скорее всего, россияне от этой привычки уже не откажутся, говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. "По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в текущем году интернет-продажи достигнут рекордных 2933 миллиардов рублей — против 2032 миллиардов в 2019-м. То есть увеличатся более чем на 60 процентов", — добавляет он.В результате доля интернет-торговли в России увеличится на 13,8 процента, практически догнав по этому показателю США (13,9)."В целом переход на онлайн-продажи позитивно скажется на экономике. Это ускорит оборот товаров и денег", — отмечает Петр Пушкарев. Помимо этого, снижаются накладные расходы у продавцов и затраты времени у покупателей.Розничная торговля пошла на спадРозничная торговля, напротив, испытывает трудности. "В момент пикового падения в апреле оборот сократился на 23,4 процента в целом по отрасли, по непродовольственным товарам — до 36,7 в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — указали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейших ретейлеров страны.По данным Росстата, общее отставание розничной торговли за восемь месяцев этого года от аналогичного периода прошлого — 2,7 процента.На отрасль легла и дополнительная нагрузка: закупка масок, перчаток, санитайзеров. Плюс ежедневная дезинфекция помещений."Восстанавливаться придется еще достаточно долго, и повторные ограничения ухудшат ситуацию", — предупредили в пресс-службе АКОРТ.Впрочем, при любом развитии событий фуд-ретейл продолжит работать. Предсказать финансовые результаты сложно. Все зависит от возможных ограничений и использования тех же онлайн-каналов с доставкой на дом.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ozon, wildberries, центральный банк рф (цб рф), экономика