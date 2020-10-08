https://ria.ru/20201008/okhota-1578790690.html

Онлайн-конференция, посвященная открытию выставки ORЁLEXPO

12 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию Московской международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, которая пройдет с 15 по 18 октября в Гостином дворе.

2020-10-08T11:49

2020-10-08T11:49

2020-10-08T11:49

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201012/952933026.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- организатор выставки, совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Михаил ХУБУТИЯ;<br>- совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Cергей АБРАМОВ;<br>- программный директор выставки Ирина ГОРДИНА.<br><br>В ходе мероприятия будут обсуждаться направления, традиции и новые технологии, в том числе VR-решения, в оружейной отрасли, организации охоты и стрелкового дела. Также будет представлен крупнейший в Восточной Европе инфраструктурный проект VaRMS, который появится в Одинцовском районе Московской области.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы