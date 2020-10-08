Онлайн-конференция, посвященная открытию выставки ORЁLEXPO
12 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию Московской международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO, которая пройдет с 15 по 18 октября в Гостином дворе.
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Участники:
- организатор выставки, совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Михаил ХУБУТИЯ;
- совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Cергей АБРАМОВ;
- программный директор выставки Ирина ГОРДИНА.
В ходе мероприятия будут обсуждаться направления, традиции и новые технологии, в том числе VR-решения, в оружейной отрасли, организации охоты и стрелкового дела. Также будет представлен крупнейший в Восточной Европе инфраструктурный проект VaRMS, который появится в Одинцовском районе Московской области.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- организатор выставки, совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Михаил ХУБУТИЯ;
- совладелец инфраструктурного проекта VaRMS Cергей АБРАМОВ;
- программный директор выставки Ирина ГОРДИНА.
В ходе мероприятия будут обсуждаться направления, традиции и новые технологии, в том числе VR-решения, в оружейной отрасли, организации охоты и стрелкового дела. Также будет представлен крупнейший в Восточной Европе инфраструктурный проект VaRMS, который появится в Одинцовском районе Московской области.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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