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https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html
МВД усомнилось в сведениях Навального о "минировании" аэропорта Омска
Информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, заявили в Министерстве внутренних... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:27
2020-10-09T02:01
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
германия
томск
омск
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, заявили в Министерстве внутренних дел.Из-за ложных сообщений о минировании 20 августа объектов в Омске правоохранительные органы возбудили уголовное дело.В МВД отметили, что по указанным адресам не обнаружили предметов, представляющих опасность для граждан. При этом проверки, которые провели полицейские, не повлияли на работу учреждений.Из-за распространившийся в СМИ информации о том, что ложное "минирование" омского аэропорта провели с целью помешать экстренной посадке самолета с Алексеем Навальным, следователи прорабатывают дополнительные версии инцидента, добавили в МВД.Правоохранительные органы также установили, что анонимное сообщение о "минировании" отправили с почтового сервиса, расположенного в Германии.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, которое не значится в списках запрещенных. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации ситуации. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shreder-1578909303.html
https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578898395.html
Народ вообще за баранов считают.
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Что-то хомячки раздухарились. Водно хозяину все-таки дадут Нобелевку - и биткоины платить не нужно... :)))
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германия
томск
омск
РИА Новости
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, томск, омск

МВД усомнилось в сведениях Навального о "минировании" аэропорта Омска

19:27 08.10.2020 (обновлено: 02:01 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОмский аэропорт
Омский аэропорт - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, заявили в Министерстве внутренних дел.
Из-за ложных сообщений о минировании 20 августа объектов в Омске правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
"Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — подчеркнули в ведомстве.
В МВД отметили, что по указанным адресам не обнаружили предметов, представляющих опасность для граждан. При этом проверки, которые провели полицейские, не повлияли на работу учреждений.
Из-за распространившийся в СМИ информации о том, что ложное "минирование" омского аэропорта провели с целью помешать экстренной посадке самолета с Алексеем Навальным, следователи прорабатывают дополнительные версии инцидента, добавили в МВД.
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Отрава – повод для травли: экс-канцлера ФРГ оклеветали из-за НавальногоЛичная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это же касается выражения мнения и позиции. А СМИ несут ответственность за распространение ложной информации. Но издание Bild и Навального все это, видимо, мало волнует.
Правоохранительные органы также установили, что анонимное сообщение о "минировании" отправили с почтового сервиса, расположенного в Германии.

Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.
Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
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О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.
Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, которое не значится в списках запрещенных. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации ситуации.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.
 
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГерманияТомскОмск
 
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