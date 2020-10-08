https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578910572.html

МВД усомнилось в сведениях Навального о "минировании" аэропорта Омска

Информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, заявили в Министерстве внутренних... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:27

2020-10-08T19:27

2020-10-09T02:01

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

германия

томск

омск

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Информация о минировании аэропорта в Омске, из-за которого якобы не смог приземлиться самолет с Навальным, вызывает вопросы, заявили в Министерстве внутренних дел.Из-за ложных сообщений о минировании 20 августа объектов в Омске правоохранительные органы возбудили уголовное дело.В МВД отметили, что по указанным адресам не обнаружили предметов, представляющих опасность для граждан. При этом проверки, которые провели полицейские, не повлияли на работу учреждений.Из-за распространившийся в СМИ информации о том, что ложное "минирование" омского аэропорта провели с целью помешать экстренной посадке самолета с Алексеем Навальным, следователи прорабатывают дополнительные версии инцидента, добавили в МВД.Правоохранительные органы также установили, что анонимное сообщение о "минировании" отправили с почтового сервиса, расположенного в Германии.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Создателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1.Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, поскольку на этом настаивали родственники (поначалу консилиум признал его нетранспортабельным). С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике "Шарите".Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Франции</a>. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. В 20-х числах Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию.Во вторник ОЗХО отметила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, которое не значится в списках запрещенных. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации ситуации. При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции от 09.10.2019.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/shreder-1578909303.html

https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578898395.html

Йэмйа Иванов Народ вообще за баранов считают. 58

Андрей Савченко Что-то хомячки раздухарились. Водно хозяину все-таки дадут Нобелевку - и биткоины платить не нужно... :))) 48

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, германия, томск, омск