https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html

В МВД рассказали о результатах проверки инцидента с Навальным

Министерство внутренних дел опросило более 230 человек, которые видели Алексея Навального в Томске или контактировали с ним, сообщает управление на транспорте... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:14

2020-10-08T15:14

2020-10-08T16:20

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мария захарова

швеция

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

томск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел опросило более 230 человек, которые видели <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> или контактировали с ним, сообщает управление на транспорте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> по Сибирскому федеральному округу.После появления в СМИ различных видео и комментариев по поводу инцидента сотрудники ведомства также начали дополнительную проверку.Как заявили в МВД, сообщения о минировании объектов в Омске, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с россиянином, отправили с серверов в Германии."По факту ложного сообщения о минировании 20 августа районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта <...> возбуждено уголовное дело. <...> Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — подчеркнули в министерстве.В ведомстве рассказали, что российская Генпрокуратура запросила у ФРГ помощь в расследовании ситуации с "почтовыми террористами". Всего руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД направило Берлину четыре запроса об оказании правовой помощи и по одному — в Париж и Стокгольм, однако ни на один из них ответа не последовало.Транспортная полиция подчеркнула, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонда борьбы с коррупцией</a> не хотят сотрудничать с российским МВД по ситуации с Навальным."Они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов", — указывается в сообщении.При этом в МВД отметили, что к ФБК остается много вопросов. Так, неясно, что сотрудники фонда делали в номере Навального, зачем забирали оттуда вещи, которые могли бы послужить вещественными доказательствами (в том числе бутылки с водой), а также каким способом перевозили эти предметы.В ведомстве назвали ложными утверждения о том, что из номера политика забрали бутилированную воду и перевезли ее из Томска в Германию. Согласно сообщениям СМИ, соратница Навального Мария Певчих представила бутылку на исследование, где якобы обнаружили "нервно-паралитическое отравляющее вещество"."В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали", — добавляется в сообщении.При этом известно, что после досмотра Певчих купила бутылку воды в автомате аэропорта, заметили в МВД.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя ФБК госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201007/sanktsii-1578696552.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Nikolai Veller А уголовное дело уже открыли ? Если нет, то для чего весь этот цирк !? 125

Natalia Bikowa И все ещё живы? Все, все? 79

72

швеция

москва

берлин (город)

томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-10-08T15:14 true PT39M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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