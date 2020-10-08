https://ria.ru/20201008/navalnyy-1578845360.html
В МВД рассказали о результатах проверки инцидента с Навальным
Министерство внутренних дел опросило более 230 человек, которые видели Алексея Навального в Томске или контактировали с ним, сообщает управление на транспорте... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:14
2020-10-08T15:14
2020-10-08T16:20
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мария захарова
швеция
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел опросило более 230 человек, которые видели <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a> или контактировали с ним, сообщает управление на транспорте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД России</a> по Сибирскому федеральному округу.После появления в СМИ различных видео и комментариев по поводу инцидента сотрудники ведомства также начали дополнительную проверку.Как заявили в МВД, сообщения о минировании объектов в Омске, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с россиянином, отправили с серверов в Германии."По факту ложного сообщения о минировании 20 августа районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта <...> возбуждено уголовное дело. <...> Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — подчеркнули в министерстве.В ведомстве рассказали, что российская Генпрокуратура запросила у ФРГ помощь в расследовании ситуации с "почтовыми террористами". Всего руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД направило Берлину четыре запроса об оказании правовой помощи и по одному — в Париж и Стокгольм, однако ни на один из них ответа не последовало.Транспортная полиция подчеркнула, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонда борьбы с коррупцией</a> не хотят сотрудничать с российским МВД по ситуации с Навальным."Они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов", — указывается в сообщении.При этом в МВД отметили, что к ФБК остается много вопросов. Так, неясно, что сотрудники фонда делали в номере Навального, зачем забирали оттуда вещи, которые могли бы послужить вещественными доказательствами (в том числе бутылки с водой), а также каким способом перевозили эти предметы.В ведомстве назвали ложными утверждения о том, что из номера политика забрали бутилированную воду и перевезли ее из Томска в Германию. Согласно сообщениям СМИ, соратница Навального Мария Певчих представила бутылку на исследование, где якобы обнаружили "нервно-паралитическое отравляющее вещество"."В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали", — добавляется в сообщении.При этом известно, что после досмотра Певчих купила бутылку воды в автомате аэропорта, заметили в МВД.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя ФБК госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО отметила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201007/sanktsii-1578696552.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Nikolai Veller
А уголовное дело уже открыли ? Если нет, то для чего весь этот цирк !?
125
Natalia Bikowa
И все ещё живы? Все, все?
79
72
швеция
москва
берлин (город)
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577714464_0:43:1200:943_1400x0_80_0_0_e359edca3aad6facd2bb211587d1ac00.jpg
Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального.
2020-10-08T15:14
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PT39M14S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), мария захарова, швеция, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, томск, происшествия
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Министерство внутренних дел опросило более 230 человек, которые видели Алексея Навального
в Томске
или контактировали с ним, сообщает управление на транспорте МВД России
по Сибирскому федеральному округу.
После появления в СМИ различных видео и комментариев по поводу инцидента сотрудники ведомства также начали дополнительную проверку.
Как заявили в МВД, сообщения о минировании объектов в Омске, из-за чего там якобы не смог приземлиться самолет с россиянином, отправили с серверов в Германии.
"По факту ложного сообщения о минировании 20 августа районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта <...> возбуждено уголовное дело. <...> Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба", — подчеркнули в министерстве.
В ведомстве рассказали, что российская Генпрокуратура запросила у ФРГ помощь в расследовании ситуации с "почтовыми террористами". Всего руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД направило Берлину четыре запроса об оказании правовой помощи и по одному — в Париж и Стокгольм, однако ни на один из них ответа не последовало.
Транспортная полиция подчеркнула, что сотрудники Фонда борьбы с коррупцией
не хотят сотрудничать с российским МВД по ситуации с Навальным.
"Они отказываются от дачи объяснений по существу интересующих органы следствия вопросов", — указывается в сообщении.
При этом в МВД отметили, что к ФБК остается много вопросов. Так, неясно, что сотрудники фонда делали в номере Навального, зачем забирали оттуда вещи, которые могли бы послужить вещественными доказательствами (в том числе бутылки с водой), а также каким способом перевозили эти предметы.
В ведомстве назвали ложными утверждения о том, что из номера политика забрали бутилированную воду и перевезли ее из Томска в Германию. Согласно сообщениям СМИ, соратница Навального Мария Певчих представила бутылку на исследование, где якобы обнаружили "нервно-паралитическое отравляющее вещество".
"В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали", — добавляется в сообщении.
При этом известно, что после досмотра Певчих купила бутылку воды в автомате аэропорта, заметили в МВД.
Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя ФБК госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже Навального перевезли в Германию
, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия
.
Во вторник ОЗХО отметила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин
заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.