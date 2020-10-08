https://ria.ru/20201008/muzyka-1578840431.html

Нейробиологи выяснили, как занятия музыкой действуют на мозг

Чилийские ученые доказали, что музыкальные занятия улучшают внимание и рабочую память у детей, причем когнитивные преимущества сохраняются на всю жизнь... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:48

2020-10-08T15:48

2020-10-08T15:48

риа наука

нейробиология

биология

психология

чили

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Чилийские ученые доказали, что музыкальные занятия улучшают внимание и рабочую память у детей, причем когнитивные преимущества сохраняются на всю жизнь. Результаты исследования <a href="https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.554731/full" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Frontiers in Neuroscience.Нейробиологи из <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a>, тестируя детей, обучающихся музыке, обнаружили у них повышенную мозговую активность в областях, связанных со слухом и вниманием. Ученые предположили, что это может положительно сказываться на общих когнитивных способностях.Авторы проверили эксперимент на внимание и рабочую память, в котором участвовали 40 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Двадцать из них брали уроки музыки и играли на музыкальных инструментах в течение как минимум двух лет, практиковались не менее двух часов в неделю и регулярно играли в оркестре или ансамбле. Остальные дети, набранные из государственных школ в столице Чили <a href="http://ria.ru/location_Santiago/" target="_blank" data-auto="true">Сантьяго</a>, не имели музыкального образования и составили контрольную группу.Дети прошли серию аудиовизуальных тестов на внимание и рабочую память. В течение четырех секунд каждому ребенку показывали абстрактный визуальный образ или давали прослушать короткую мелодию, а затем, через две секунды просили вспомнить зрительный или звуковой стимул.Мозговую активность оценивали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ), а затем сравнивали картину для "пассивной" фазы наблюдения или прослушивания и "активной" — когда дети вспоминали. Нейробиологи также оценивали точность и время обратной реакции.Авторы выяснили, что время реакции в обеих группах было примерно одинаковым, но у детей, занимающихся музыкой, отклик был намного точнее. К тому же их мозг легче и эффективнее обрабатывал несколько сигналов сразу. Ученые наблюдали у этих детей на фоне общей повышенной мозговой активности образование специфической "фонологической петли" между передней и центральной частями головного мозга. Этот цикл представляет собой систему рабочей памяти, которая обрабатывает звуки и координирует их с физическими движениями.Похожая петля включается, когда мозг, сталкиваясь с проблемами принятия решений, достижения целей или сложными когнитивными задачами, включает мощную сеть, объединяющую несколько областей.Отсюда авторы делают вывод о том, что обучение музыке повышает общую функциональную активность в важнейших мозговых сетях, способствует формированию психологической устойчивости детей, реализации творческого потенциала и, в конечном итоге, повышает общее качество жизни, благодаря когнитивным преимуществам."Конечно, я бы рекомендовал родителям записывать своих детей на уроки музыки, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, скрипача и нейробиолога Леони Кауселя (Leonie Kausel) из Папского католического университета Чили. — И не только потому, что что это поможет улучшить их когнитивные функции, но и потому, что это принесет им радость и возможность выучить универсальный язык музыки".Главный результат исследования, по мнению авторов, заключается в том, что им удалось идентифицировать два различных механизма, способствующих улучшению внимания и памяти у детей, занимающихся музыкой. Один поддерживает внимание в предметной области, а другой относится к области слухового кодирования.На следующем этапе исследования ученые планируют выяснить, как эти два механизма связаны между собой.

https://ria.ru/20200410/1569814055.html

https://ria.ru/20200929/knigi-1577910492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, биология, психология, чили