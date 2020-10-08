https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578910449.html

Главе Мордовии показали зерносушильный комплекс в местной агрофирме

Глава Мордовии Владимир Волков в четверг посетил агрофирму "Октябрьская", где осмотрел ход уборки кукурузы на зерно и новую производственную площадку... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:27

2020-10-08T19:27

2020-10-08T19:27

республика мордовия

владимир волков (политик)

республика мордовия

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовии</a> Владимир Волков в четверг посетил агрофирму "Октябрьская", где осмотрел ход уборки кукурузы на зерно и новую производственную площадку предприятия – зерносушильный комплекс, сообщается на сайте органов власти республики.Главе республики показали автоматическую систему управления зерносушильным комплексом. Если исходная влажность зерна составляет примерно 38%, то на выходе – уже 12%. Было отмечено, что процесс сушки разделен на два этапа, на втором из них зерно досушивается за счет горячей воды, поступающей на предприятие в качестве теплоносителя. Это позволяет снизить затратность производственного процесса.Отмечается, что агрофирма ежегодно наращивает посевные площади и поголовье скота, увеличивает продуктивность в животноводстве и урожайность в растениеводстве. "Растет численность работающих на предприятии, в лидерах агрофирма и по уровню оплаты труда – средняя заработная плата за 9 месяцев текущего года составила почти 42 тысячи рублей", подчеркивается в сообщении."Агрофирма "Октябрьская" - это пример во всем. Это касается и отношения к делу, и диверсификации производства, и объемов производимой продукции, и внедрения новых, самых современных технологий, которые позволяют повышать эффективность производства. Наши сельхозпроизводители должны учиться у агрофирмы", - отметил глава Мордовии.

https://ria.ru/20200911/zerno-1577074565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков (политик), республика мордовия, новости компаний - экономика, экономика