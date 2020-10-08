https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578910449.html
Главе Мордовии показали зерносушильный комплекс в местной агрофирме
Глава Мордовии Владимир Волков в четверг посетил агрофирму "Октябрьская", где осмотрел ход уборки кукурузы на зерно и новую производственную площадку... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:27
2020-10-08T19:27
2020-10-08T19:27
республика мордовия
владимир волков (политик)
республика мордовия
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовии</a> Владимир Волков в четверг посетил агрофирму "Октябрьская", где осмотрел ход уборки кукурузы на зерно и новую производственную площадку предприятия – зерносушильный комплекс, сообщается на сайте органов власти республики.Главе республики показали автоматическую систему управления зерносушильным комплексом. Если исходная влажность зерна составляет примерно 38%, то на выходе – уже 12%. Было отмечено, что процесс сушки разделен на два этапа, на втором из них зерно досушивается за счет горячей воды, поступающей на предприятие в качестве теплоносителя. Это позволяет снизить затратность производственного процесса.Отмечается, что агрофирма ежегодно наращивает посевные площади и поголовье скота, увеличивает продуктивность в животноводстве и урожайность в растениеводстве. "Растет численность работающих на предприятии, в лидерах агрофирма и по уровню оплаты труда – средняя заработная плата за 9 месяцев текущего года составила почти 42 тысячи рублей", подчеркивается в сообщении."Агрофирма "Октябрьская" - это пример во всем. Это касается и отношения к делу, и диверсификации производства, и объемов производимой продукции, и внедрения новых, самых современных технологий, которые позволяют повышать эффективность производства. Наши сельхозпроизводители должны учиться у агрофирмы", - отметил глава Мордовии.
https://ria.ru/20200911/zerno-1577074565.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир волков (политик), республика мордовия, новости компаний - экономика, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.
Глава Мордовии
Владимир Волков в четверг посетил агрофирму "Октябрьская", где осмотрел ход уборки кукурузы на зерно и новую производственную площадку предприятия – зерносушильный комплекс, сообщается на сайте органов власти республики.
"Как рассказал главе Мордовии председатель совета директоров агрофирмы Иван Андин, сейчас урожайность зерновых составляет 46 центнеров с гектара, а с учетом кукурузы, которую еще не убрали, будет 60 центнеров с гектара. Валовое производство зерна составит 123 тысячи тонн, из них около 50 тысяч тонн зерна кукурузы, которое используется как корм для птицы. Чтобы зерно не потеряло своих качеств, его необходимо сушить сразу после обмолачивания. Поэтому предприятие закупило уже шестой зерносушильный комплекс. Сейчас зерносушилки работают постоянно и высушивают по 2 тысячи тонн зерна в сутки", - говорится в сообщении.
Главе республики показали автоматическую систему управления зерносушильным комплексом. Если исходная влажность зерна составляет примерно 38%, то на выходе – уже 12%. Было отмечено, что процесс сушки разделен на два этапа, на втором из них зерно досушивается за счет горячей воды, поступающей на предприятие в качестве теплоносителя. Это позволяет снизить затратность производственного процесса.
Отмечается, что агрофирма ежегодно наращивает посевные площади и поголовье скота, увеличивает продуктивность в животноводстве и урожайность в растениеводстве. "Растет численность работающих на предприятии, в лидерах агрофирма и по уровню оплаты труда – средняя заработная плата за 9 месяцев текущего года составила почти 42 тысячи рублей", подчеркивается в сообщении.
"Агрофирма "Октябрьская" - это пример во всем. Это касается и отношения к делу, и диверсификации производства, и объемов производимой продукции, и внедрения новых, самых современных технологий, которые позволяют повышать эффективность производства. Наши сельхозпроизводители должны учиться у агрофирмы", - отметил глава Мордовии.