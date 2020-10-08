Глава Мордовии стал участником финно-угорского форума "Все мы – Россия!"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе финно-угорского форума "Все мы – Россия!", сообщает пресс-служба главы республики.
Финно-угорский научно-общественный форум "Все мы – Россия!" проходит в Саранске 8-9 октября. В нем принимают участие исследователи из Чувашии, Удмуртии, Мари Эл, Карелии, Коми, Татарстана, а также Астраханской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Нижегородской областей, Пермского края, Ненецкого Автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.
"Президентом России в Стратегии государственной национальной политики четко определены шаги по сохранению этнокультурного многообразия и укреплению единства российской нации. Владимир Путин подчеркнул, что "ни вера, ни национальность не должны разделять народы России". И мы с вами видим, что в нашей стране проходит большое количество мероприятий, направленных на консолидацию российского общества, на укрепление диалога народов, культур и традиций", - цитирует пресс-служба слова Волкова.
Приветствуя участников мероприятия, глава Мордовии подчеркнул, что в России "люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом, в основе которого уважение самобытных традиций народов, и именно эта особенность позволяет успешно противостоять угрозам извне и усиливающимся процессам глобализации".
Волков отметил, что финно-угорские народы населяют обширную территорию России и зарубежья, и через многие столетия они пронесли свои традиции и культуру. При этом большая роль в сохранении этнокультурного многообразия принадлежит общественным объединениям и некоммерческим организациям, в частности, Ассоциации финно-угорских народов России, которую больше 10 лет возглавляет мэр Саранска Петр Тултаев. За это время взаимодействие финно-угорских регионов стало плодотворнее, существенно увеличилось количество международных и межрегиональных научно-практических конференций, фестивалей, экспедиций, ярмарок и соревнований, подчеркнул глава региона.
Глава Мордовии заявил, на республике лежит особая ответственность за сохранение культуры, языка и традиций мордовского народа – одного из самых больших по численности этносов России. "Самый актуальный на сегодня вопрос – это сохранение финно-угорских языков. Мы уделяем этому вопросу особое внимание. В Мордовии успешно работают национальные редакции радио и телевидения, печатные СМИ, развивается издательская деятельность. За последние 5 лет выпущено около 80 книг, повествующих об истории и традициях мордовского народа", - отметил Волков.
Он подчеркнул, что ключевую роль играет школа, где детей приобщают к традициям мордовского народа, к родным языкам. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке учителей родного языка. С 2015 года повышение квалификации прошли около 600 педагогов из Мордовии и соседних регионов.