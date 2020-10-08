https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578872347.html

Глава Мордовии стал участником финно-угорского форума "Все мы – Россия!"

Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе финно-угорского форума "Все мы – Россия!", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:55

2020-10-08T16:55

2020-10-08T16:55

республика мордовия

владимир волков (политик)

республика мордовия

саранск

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a> принял участие в работе финно-угорского форума "Все мы – Россия!", сообщает пресс-служба главы республики.Финно-угорский научно-общественный форум "Все мы – Россия!" проходит в <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранске</a> 8-9 октября. В нем принимают участие исследователи из Чувашии, Удмуртии, Мари Эл, Карелии, Коми, Татарстана, а также Астраханской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Ульяновской и Нижегородской областей, Пермского края, Ненецкого Автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.Приветствуя участников мероприятия, глава Мордовии подчеркнул, что в России "люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом, в основе которого уважение самобытных традиций народов, и именно эта особенность позволяет успешно противостоять угрозам извне и усиливающимся процессам глобализации".Волков отметил, что финно-угорские народы населяют обширную территорию России и зарубежья, и через многие столетия они пронесли свои традиции и культуру. При этом большая роль в сохранении этнокультурного многообразия принадлежит общественным объединениям и некоммерческим организациям, в частности, Ассоциации финно-угорских народов России, которую больше 10 лет возглавляет мэр Саранска <a href="http://ria.ru/person_petr-tultaev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Тултаев</a>. За это время взаимодействие финно-угорских регионов стало плодотворнее, существенно увеличилось количество международных и межрегиональных научно-практических конференций, фестивалей, экспедиций, ярмарок и соревнований, подчеркнул глава региона.Глава Мордовии заявил, на республике лежит особая ответственность за сохранение культуры, языка и традиций мордовского народа – одного из самых больших по численности этносов России. "Самый актуальный на сегодня вопрос – это сохранение финно-угорских языков. Мы уделяем этому вопросу особое внимание. В Мордовии успешно работают национальные редакции радио и телевидения, печатные СМИ, развивается издательская деятельность. За последние 5 лет выпущено около 80 книг, повествующих об истории и традициях мордовского народа", - отметил Волков.Он подчеркнул, что ключевую роль играет школа, где детей приобщают к традициям мордовского народа, к родным языкам. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке учителей родного языка. С 2015 года повышение квалификации прошли около 600 педагогов из Мордовии и соседних регионов.

https://ria.ru/20201008/pitanie-1578826367.html

https://ria.ru/20200911/mordoviya-1577102398.html

саранск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков (политик), республика мордовия, саранск, общество