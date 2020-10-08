https://ria.ru/20201008/minselkhoz-1578870528.html

Скорректированный закон об агростраховании может появиться до конца года

В министерстве сельского хозяйства России рассчитывают, что скорректированный закон об агростраховании появится в ближайшее время. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:13

2020-10-08T17:13

2020-10-08T17:13

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. В министерстве сельского хозяйства России рассчитывают, что скорректированный закон об агростраховании появится в ближайшее время.Выступая на проходящей в Москве российской агропромышленной выставке, замглавы Минсельхоза Елена Фастова отметила, что застрахованные посевные площади за прошлый год увеличились в три раза – до 4,3 миллионов гектаров, или 6% посевной площади. В этом году, на конец сентября застраховано уже 3,4 миллиона гектаров, и к концу года этот показатель планируется увеличить до около 6 миллиона гектаров, или 7,7% от общей площади посевов.По ее словам, растет и застрахованное поголовье скота. По результатам прошлого года, были застрахованы было 6,4 миллионов условных голов, что в 1,3 раза больше, чем в 2018 году. На конец сентября застрахованное поголовье достигло 5,2 миллионов условных голов – почти в полтора раза выше уровня аналогичного периода прошлого года. К концу 2020 года застраховать планируется не менее 7,4 миллионов голов скота, что составит 26% от всего поголовья.Она сообщила, что на сегодняшний день уже есть проект закона, который согласован с Минфином, ЦБ, Минэком, который в ближайшие дни будет внесен в правительство."Надеемся, что он появится если не в этом году, то в начале следующего", - сказала замминистра.В пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF" target="_blank">Минсельхоза</a> пояснили, что речь идет о введении двухуровневой системы страхования сельхозкультур с господдержкой. Она позволит, во-первых, сохранить действующую систему агрострахования, а, во-вторых, перейти от прямой компенсации ущерба при возникновении ЧС к страховому механизму компенсации ущерба.Проект закона предусматривает введение самого понятия ЧС для целей агрострахования. Кроме того, планируется увеличить размер субсидии на уплату части страховой премии от риска утраты урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Будет сформирован компенсационный фонд, из которого аграриям будут компенсироваться потери в случае, если страховщик не сможет отвечать по своим обязательствам. Помимо этого, будут разработаны дополнительные программы сельхозстрахования.

https://ria.ru/20200930/urozhay-1577990831.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика