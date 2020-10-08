https://ria.ru/20201008/litva-1578813349.html

Литва приостановила прием документов на выдачу виз белорусам

Посольство Литвы и визовые центры этой страны в Белоруссии приостановили прием документов на выдачу виз для белорусов, сообщила в четверг литовская дипмиссия в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:09

2020-10-08T13:09

2020-10-08T13:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

польша

белоруссия

сша

литва

украина

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> и визовые центры этой страны в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> приостановили прием документов на выдачу виз для белорусов, сообщила в четверг литовская дипмиссия в Минске.В справочной службе визового центра Литвы эту информацию РИА Новости подтвердили, отметив также, что пока прием документов приостановлен "на сегодняшний день". С чем это связано, собеседник агентства не пояснил.Между тем ряд белорусских СМИ сообщили, что прием документов на выдачу виз приостановили визовые центры <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>. В посольстве Польши на просьбу прокомментировать данную информацию заявили, что комментарий дипмиссии будет размещен позже.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Шестого октября представительство ЕС в Минске заявило, что требование властей Белоруссии о сокращении Польшей и Литвой дипломатического присутствия в Минске является контрпродуктивным, послы этих стран отозваны для консультаций. Позже стало известно, что Минск временно покидают послы и других стран ЕС – Германии, Латвии, Эстонии.Белорусские власти до этого неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, сша, литва, украина, в мире