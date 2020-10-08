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Новая компания "Сбер Фонды Недвижимости" получила лицензию Банка России
Банк России выдал управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости" лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:24
2020-10-08T14:24
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 8 окт — АО "Сбербанк Управление Активами".</strong> Банк России выдал управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости" лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами."Сбер Фонды Недвижимости" — специализированная управляющая компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которая была создана в июле этого года. Компанию возглавила Екатерина Черных, которая отвечала за развитие фондов недвижимости в "Сбер Управление Активами". Наряду с другими продуктами Сбера для розничных инвесторов, продукты новой компании будут представлены под новым брендом СберИнвестиции.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "Мы видим огромный интерес к рентным фондам со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФН под управлением ʺСбер Управление Активамиʺ выросла на 70% и составляет сейчас порядка 37 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет активы под управлением новой компании приблизятся к 1,5 триллионов рублей. Конъюнктура рынка, а также компетенции команды новой управляющей компании позволяют достичь такой амбициозной цели".Екатерина Черных, генеральный директор "Сбер Фонды Недвижимости": "2020 год стал своеобразным индикатором для рынка недвижимости, показав, что качественная коммерческая недвижимость будет востребована даже в самых непростых условиях. В то же время объекты, которые были созданы под временный спрос, не выдерживают конкуренции и испытания временем. События этого года очень ярко подсветили необходимость квалифицированной и всесторонней экспертизы по объектам коммерческой недвижимости, сделав проведение глубокого анализа объекта жизненно необходимым для инвесторов".В 2021 году будут проведены собрания пайщиков действующих ЗПИФ с целью их перевода под управление "Сбер Фонды Недвижимости".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
пресс-релизы

Новая компания "Сбер Фонды Недвижимости" получила лицензию Банка России

14:24 08.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт — АО "Сбербанк Управление Активами". Банк России выдал управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости" лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
"Сбер Фонды Недвижимости" — специализированная управляющая компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которая была создана в июле этого года. Компанию возглавила Екатерина Черных, которая отвечала за развитие фондов недвижимости в "Сбер Управление Активами". Наряду с другими продуктами Сбера для розничных инвесторов, продукты новой компании будут представлены под новым брендом СберИнвестиции.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "Мы видим огромный интерес к рентным фондам со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФН под управлением ʺСбер Управление Активамиʺ выросла на 70% и составляет сейчас порядка 37 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет активы под управлением новой компании приблизятся к 1,5 триллионов рублей. Конъюнктура рынка, а также компетенции команды новой управляющей компании позволяют достичь такой амбициозной цели".
Екатерина Черных, генеральный директор "Сбер Фонды Недвижимости": "2020 год стал своеобразным индикатором для рынка недвижимости, показав, что качественная коммерческая недвижимость будет востребована даже в самых непростых условиях. В то же время объекты, которые были созданы под временный спрос, не выдерживают конкуренции и испытания временем. События этого года очень ярко подсветили необходимость квалифицированной и всесторонней экспертизы по объектам коммерческой недвижимости, сделав проведение глубокого анализа объекта жизненно необходимым для инвесторов".
В 2021 году будут проведены собрания пайщиков действующих ЗПИФ с целью их перевода под управление "Сбер Фонды Недвижимости".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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Пресс-релизы
 
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