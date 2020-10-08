https://ria.ru/20201008/litsenziya-1578832052.html

Новая компания "Сбер Фонды Недвижимости" получила лицензию Банка России

Банк России выдал управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости" лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:24

2020-10-08T14:24

2020-10-08T14:24

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e68e1cfa4d6ff62c664e8efc1fdd56e.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — АО "Сбербанк Управление Активами".</strong> Банк России выдал управляющей компании "Сбер Фонды Недвижимости" лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами."Сбер Фонды Недвижимости" — специализированная управляющая компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), которая была создана в июле этого года. Компанию возглавила Екатерина Черных, которая отвечала за развитие фондов недвижимости в "Сбер Управление Активами". Наряду с другими продуктами Сбера для розничных инвесторов, продукты новой компании будут представлены под новым брендом СберИнвестиции.Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка: "Мы видим огромный интерес к рентным фондам со стороны наших клиентов: за прошлый год стоимость чистых активов ЗПИФН под управлением ʺСбер Управление Активамиʺ выросла на 70% и составляет сейчас порядка 37 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких лет активы под управлением новой компании приблизятся к 1,5 триллионов рублей. Конъюнктура рынка, а также компетенции команды новой управляющей компании позволяют достичь такой амбициозной цели".Екатерина Черных, генеральный директор "Сбер Фонды Недвижимости": "2020 год стал своеобразным индикатором для рынка недвижимости, показав, что качественная коммерческая недвижимость будет востребована даже в самых непростых условиях. В то же время объекты, которые были созданы под временный спрос, не выдерживают конкуренции и испытания временем. События этого года очень ярко подсветили необходимость квалифицированной и всесторонней экспертизы по объектам коммерческой недвижимости, сделав проведение глубокого анализа объекта жизненно необходимым для инвесторов".В 2021 году будут проведены собрания пайщиков действующих ЗПИФ с целью их перевода под управление "Сбер Фонды Недвижимости".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы