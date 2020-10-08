https://ria.ru/20201008/kultura-1578827119.html
Тюменский опорный центр "Волонтеры культуры" вошел в топ-10 страны
Тюменский опорный центр "Волонтеры культуры" вошел в число победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры и получит 100 тысяч рублей... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:05
2020-10-08T14:05
2020-10-08T14:05
тюменская область
тюмень
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости</strong>. Тюменский опорный центр "Волонтеры культуры" вошел в число победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры и получит 100 тысяч рублей на развитие добровольчества, сообщает региональный департамент культуры.Участники конкурса должны были разработать концепцию развития опорного центра до конца 2020 года, провести информационную кампанию, а также провести презентации своих центров на очном этапе состязания. Всего к участию было допущено 139 заявок из 58 регионов, 10 из них стали победителями. "Мы очень рады, что были оценены экспертами по достоинству. Ведь в положительных результатах работы опорного центра, как и в этой победе, лежит большой вклад каждого волонтера культуры региона", - привели в департаменте слова руководителя центра "Волонтеры культуры" Павла Шафороста.Региональное сообщество движения "Волонтеры культуры" <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> было создано на базе структурного подразделения Исторический парк "Россия – Моя история" Тюменского музейно-просветительского объединения в мае прошлого года. Среди основных направлений деятельности опорного центра - работа с учреждениями культуры, содействие в реализации творческих и социокультурных проектов, сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры.
https://ria.ru/20201007/obrazovanie-1578604711.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, общество
ТЮМЕНЬ, 8 окт - РИА Новости. Тюменский опорный центр "Волонтеры культуры" вошел в число победителей Всероссийского конкурса волонтерских центров в сфере культуры и получит 100 тысяч рублей на развитие добровольчества, сообщает региональный департамент культуры.
Участники конкурса должны были разработать концепцию развития опорного центра до конца 2020 года, провести информационную кампанию, а также провести презентации своих центров на очном этапе состязания. Всего к участию было допущено 139 заявок из 58 регионов, 10 из них стали победителями.
"Мы очень рады, что были оценены экспертами по достоинству. Ведь в положительных результатах работы опорного центра, как и в этой победе, лежит большой вклад каждого волонтера культуры региона", - привели в департаменте слова руководителя центра "Волонтеры культуры" Павла Шафороста.
Региональное сообщество движения "Волонтеры культуры" Тюменской области
было создано на базе структурного подразделения Исторический парк "Россия – Моя история" Тюменского музейно-просветительского объединения в мае прошлого года. Среди основных направлений деятельности опорного центра - работа с учреждениями культуры, содействие в реализации творческих и социокультурных проектов, сохранение культурного наследия, восстановление памятников истории и культуры.