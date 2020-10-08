https://ria.ru/20201008/krematsii-1578768267.html

В Москве выросло количество кремаций

Глава оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артем Екимов заявил, что число кремаций в Москве выросло более чем на треть на фоне пандемии коронавируса. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:17

2020-10-08T10:17

2020-10-08T10:17

артем екимов

гбу "ритуал"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Глава оператора столичных кладбищ <a href="http://ria.ru/organization_GBU_Ritual/" target="_blank" data-auto="true">ГБУ "Ритуал"</a> Артем Екимов заявил, что число кремаций в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> выросло более чем на треть на фоне пандемии коронавируса.Он отметил, что в обычной ситуации кремации составляют 53 – 54 процента от общего количества погребений, остальная часть – захоронения в земле. Сейчас пропорции поменялись, и на кремации приходится 70 – 72 процента.Екимов пояснил, что в случае смерти от коронавируса агенты ГБУ "Ритуал" преимущественно предлагали кремацию, но не настаивали на ней. Эта норма входила во временные рекомендации Роспотребнадзора."Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла", — сказал Ефимов в комментарии <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК.</a>

https://ria.ru/20200218/1564904197.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем екимов , гбу "ритуал", москва, общество