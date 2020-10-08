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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578935662.html
В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5530, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:12
2020-10-08T23:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5530, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве скончались 33 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 55 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом

23:12 08.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще 33 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5530, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве скончались 33 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 55 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
 
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