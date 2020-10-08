https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578831181.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 50 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:20
2020-10-08T14:20
2020-10-08T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 50 341, скончались еще 915 пациентов.Днем ранее эти показатели составляли 43 562 и 705 соответственно.По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 211 тысяч летальных исходов. Излечились свыше 2,9 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 36 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США
за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 50 341, скончались еще 915 пациентов.
Днем ранее эти показатели составляли 43 562 и 705 соответственно.
По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 211 тысяч летальных исходов. Излечились свыше 2,9 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 36 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.