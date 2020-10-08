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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578831181.html
Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 50 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:20
2020-10-08T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 50 341, скончались еще 915 пациентов.Днем ранее эти показатели составляли 43 562 и 705 соответственно.По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 211 тысяч летальных исходов. Излечились свыше 2,9 миллиона человек.Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 36 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 50 тысяч

14:20 08.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки выросло более чем на 50 тысяч, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По имеющимся данным, количество случаев заболевания COVID-19 за последние 24 часа выросло на 50 341, скончались еще 915 пациентов.
Днем ранее эти показатели составляли 43 562 и 705 соответственно.
По последним данным университета, с начала эпидемии медики выявили в США более 7,5 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 211 тысяч летальных исходов. Излечились свыше 2,9 миллиона человек.
Во всем мире, сообщает университет, зарегистрировано свыше 36 миллионов случаев заражения и более миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 25 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
 
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