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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578757622.html
В Москве за сутки от COVID-19 вылечился 1341 пациент
Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 257 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:09
2020-10-08T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 257 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 257 703", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве за сутки от COVID-19 вылечился 1341 пациент

09:09 08.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 в Москв
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 в Москв - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 257 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 257 703", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
 
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