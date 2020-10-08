https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578757622.html
В Москве за сутки от COVID-19 вылечился 1341 пациент
Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число превысило 257 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:09
2020-10-08T09:09
2020-10-08T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Еще 1341 пациент вылечился от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 257 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1341 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 257 703", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва