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В Конгрессе США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили решение России добавить... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:11
2020-10-08T23:11
светлана тихановская
евросоюз
конгресс сша
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости.</strong> Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эллиот Энгел и республиканец <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makkol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Маккол</a> осудили решение России добавить экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Светлану Тихановcкую в список разыскиваемых лиц.В среду МВД России добавило Тихановскую в список разыскиваемых лиц. Как пояснил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. В четверг МВД РФ заявило, что уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось."Мы решительно осуждаем решение российских властей добавить белорусского оппозиционного лидера <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> в межгосударственный список разыскиваемых лиц", - говорится в тексте заявления конгрессменов, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США."США вместе со своими европейскими союзниками и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a> продолжат поддерживать призыв народа Белоруссии самим выбирать свое будущее и требовать от России полностью уважать суверенитет Белоруссии",- подчеркивается в заявлении.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.
https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
белоруссия
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светлана тихановская, евросоюз, конгресс сша, белоруссия, сша, в мире

В Конгрессе США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск

23:11 08.10.2020
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили решение России добавить экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановcкую в список разыскиваемых лиц.
В среду МВД России добавило Тихановскую в список разыскиваемых лиц. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. В четверг МВД РФ заявило, что уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось.
"Мы решительно осуждаем решение российских властей добавить белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановскую в межгосударственный список разыскиваемых лиц", - говорится в тексте заявления конгрессменов, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.
"США вместе со своими европейскими союзниками и Канадой продолжат поддерживать призыв народа Белоруссии самим выбирать свое будущее и требовать от России полностью уважать суверенитет Белоруссии",- подчеркивается в заявлении.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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МВД объяснило включение Тихановской в российскую базу розыска
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Светлана ТихановскаяЕвросоюзКонгресс СШАБелоруссияСШАВ мире
 
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