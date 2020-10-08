https://ria.ru/20201008/kongressmeny-1578935461.html

В Конгрессе США осудили решение России объявить Тихановскую в розыск

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол осудили решение России добавить... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T23:11

2020-10-08T23:11

2020-10-08T23:11

светлана тихановская

евросоюз

конгресс сша

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости.</strong> Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Эллиот Энгел и республиканец <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makkol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Маккол</a> осудили решение России добавить экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Светлану Тихановcкую в список разыскиваемых лиц.В среду МВД России добавило Тихановскую в список разыскиваемых лиц. Как пояснил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Аграновский</a>, это обычная уголовно-правовая практика - в рамках Союзного государства. По его словам, это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. В четверг МВД РФ заявило, что уголовных дел в России против Тихановской не возбуждалось."Мы решительно осуждаем решение российских властей добавить белорусского оппозиционного лидера <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> в межгосударственный список разыскиваемых лиц", - говорится в тексте заявления конгрессменов, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США."США вместе со своими европейскими союзниками и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a> продолжат поддерживать призыв народа Белоруссии самим выбирать свое будущее и требовать от России полностью уважать суверенитет Белоруссии",- подчеркивается в заявлении.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>.

https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, евросоюз, конгресс сша, белоруссия, сша, в мире