https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578817074.html

Киргизские силовики потребовали от политиков сесть за стол переговоров

Силовики Киргизии потребовали от политиков сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ). РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:24

2020-10-08T13:24

2020-10-08T13:44

протесты в бишкеке

киргизия

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Силовики <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> потребовали от политиков сесть за стол переговоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ).Во вторник в зале коллегии ГКНБ состоялось совещание под председательством и. о. секретаря Совета безопасности, координатора силовых структур и правоохранительных органов Омурбека Суваналиева. На нем присутствовали представители всех правоохранительных и силовых органов республики. Как сообщается, на совещании были обсуждены вопросы по стабилизации общественно-политической ситуации в стране и острой необходимости консолидировать деятельность спецслужбы, правоохранительных органов и вооруженных сил для защиты личности, общества и государства. А также своевременного реагирования на существующие вызовы и угрозы стране и возвращения системы государственного управления в правовое русло.“Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы Кыргызской Республики требуют от всех политических сил республики в интересах каждого кыргызстанца сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности”, - заявил представитель пресс-службы.По данным ГКНБ, участники совещания подписали протокол, где поставили своей целью “не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, а также жестко пресекать попытки оказания влияния криминалитета на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти”. Спланировали провести активные мероприятия по нейтрализации деятельности криминальных элементов и принять меры по недопущению дестабилизации ситуации в учреждениях пенитенциарной системы.“Все силовые структуры должны оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил, в том числе провокационных действий на межрегиональной и межэтнической почве, а также воспрепятствования деятельности государственных органов и объектов частной собственности, самовольных захватов различных объектов”, - говорится в документе.Также в протоколе поручено усилить охрану на наиболее уязвимых участках границы с целью предотвращения любых попыток незаконного ее пересечения вне пунктов пропуска. Обеспечить надлежащий контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Реализовать меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, проникновения на территорию террористических групп и бандформирований.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html

киргизия

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Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-08T13:24 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире