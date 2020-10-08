Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578810966.html
Жээнбеков обсудил ситуацию в Киргизии с новым спикером парламента
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента ситуацию в стране, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:01
2020-10-08T13:20
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578703478_0:60:2048:1212_1400x0_80_0_0_afae8d33afdcea7a1de99aadba411e32.jpg
<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> обсудил с новым спикером парламента ситуацию в стране, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева."Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. Мы до этого отмечали, что он проводит личные переговоры с политическими силами, которые желают вернуть страну в правовое русло. Сегодня разговор шел об этом", - заявила она.По словам Стамалиевой, разговор состоялся по инициативе самого президента. Как сообщается, глава государства в ходе разговора подчеркнул, что в Киргизии президент и парламент являются легитимными и он считает важным организовать встречу со спикером для обсуждения вариантов стабилизации обстановки."Во время разговора, конечно, был затронут вопрос импичмента, который затронули в стенах парламента и президент отметил, что для него сейчас самая важная задача - вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации", - подчеркнула пресс-секретарь.Как добавила Стамалиева, президент "особо подчеркнул" важность роли спикера страны и легитимного органа - парламента в стабилизации обстановки.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-08T13:01
true
PT0M48S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578703478_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_7f1a1dd6e751c668b8300287ff31f09f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Жээнбеков обсудил ситуацию в Киргизии с новым спикером парламента

13:01 08.10.2020 (обновлено: 13:20 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента ситуацию в стране, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. Мы до этого отмечали, что он проводит личные переговоры с политическими силами, которые желают вернуть страну в правовое русло. Сегодня разговор шел об этом", - заявила она.
По словам Стамалиевой, разговор состоялся по инициативе самого президента. Как сообщается, глава государства в ходе разговора подчеркнул, что в Киргизии президент и парламент являются легитимными и он считает важным организовать встречу со спикером для обсуждения вариантов стабилизации обстановки.
"Во время разговора, конечно, был затронут вопрос импичмента, который затронули в стенах парламента и президент отметил, что для него сейчас самая важная задача - вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации", - подчеркнула пресс-секретарь.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
Как добавила Стамалиева, президент "особо подчеркнул" важность роли спикера страны и легитимного органа - парламента в стабилизации обстановки.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния