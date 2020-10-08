https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578810966.html

Жээнбеков обсудил ситуацию в Киргизии с новым спикером парламента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с новым спикером парламента ситуацию в стране, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 08.10.2020

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2020-10-08T13:01

2020-10-08T13:20

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> обсудил с новым спикером парламента ситуацию в стране, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева."Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня по телефону переговорил со спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым. Мы до этого отмечали, что он проводит личные переговоры с политическими силами, которые желают вернуть страну в правовое русло. Сегодня разговор шел об этом", - заявила она.По словам Стамалиевой, разговор состоялся по инициативе самого президента. Как сообщается, глава государства в ходе разговора подчеркнул, что в Киргизии президент и парламент являются легитимными и он считает важным организовать встречу со спикером для обсуждения вариантов стабилизации обстановки."Во время разговора, конечно, был затронут вопрос импичмента, который затронули в стенах парламента и президент отметил, что для него сейчас самая важная задача - вернуть ситуацию в правовое русло. А дальше он готов обсудить все вопросы, которые возникли в стране из-за сложившейся ситуации", - подчеркнула пресс-секретарь.Как добавила Стамалиева, президент "особо подчеркнул" важность роли спикера страны и легитимного органа - парламента в стабилизации обстановки.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

киргизия

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Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-08T13:01 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире