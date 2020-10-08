https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578798115.html

В Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии

В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии, ситуация там напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:17

2020-10-08T12:17

2020-10-08T12:33

евразийский экономический союз

снг

протесты в бишкеке

россия

дмитрий песков

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766012_38:16:971:541_1400x0_80_0_0_47136c9d50f3fc81f87d152de58e13e1.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, ситуация там напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что ситуация в Киргизии "напоминает бардак и хаос"."В данном случае надеемся, что в том числе и усилия исполняющего обязанности Совета Безопасности и председателя ГКНБ (Омурбек Суваналиев) каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

5

россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, снг, россия, дмитрий песков, киргизия, в мире