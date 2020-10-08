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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578798115.html
В Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии
В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии, ситуация там напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:17
2020-10-08T12:33
евразийский экономический союз
снг
протесты в бишкеке
россия
дмитрий песков
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, ситуация там напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕврАзЭС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что ситуация в Киргизии "напоминает бардак и хаос"."В данном случае надеемся, что в том числе и усилия исполняющего обязанности Совета Безопасности и председателя ГКНБ (Омурбек Суваналиев) каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации", - добавил Песков.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
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россия
киргизия
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евразийский экономический союз, снг, россия, дмитрий песков, киргизия, в мире

В Кремле обеспокоены ситуацией в Киргизии

12:17 08.10.2020 (обновлено: 12:33 08.10.2020)
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле глубоко обеспокоены происходящим в Киргизии, ситуация там напоминает бардак и хаос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Развитие ситуации действительно вызывает нашу глубокую обеспокоенность, естественно. Это тоже наш продвинутый партнер. Мы работаем в условиях глубокой интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ и поэтому, конечно, все что там происходит, для нас очень важно", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что ситуация в Киргизии "напоминает бардак и хаос".
"В данном случае надеемся, что в том числе и усилия исполняющего обязанности Совета Безопасности и председателя ГКНБ (Омурбек Суваналиев) каким-то образом будут способствовать стабилизации этой ситуации", - добавил Песков.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеЕвразийский экономический союзСНГРоссияДмитрий ПесковКиргизияВ мире
 
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