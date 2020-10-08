Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578791388.html
Замсекретаря Совбеза Киргизии рассказал о попытках обострить обстановку
Заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:53
2020-10-08T11:53
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
антониу гутерриш
бишкек
оон
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578760209_0:334:2881:1955_1400x0_80_0_0_caebb18ddff56260b35147e59f3d082a.jpg
<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель секретаря Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в стране.По данным пресс-службы ведомства, в четверг Суваналиев встретился с постоянным координатором системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, уполномоченным должностным лицом по вопросам безопасности ООН Озонниа Ожиело."В ходе встречи были обсуждены вопросы о сложившейся сложной общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике. По словам О.Суваналиева, со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки. Несмотря на это, силы и средства силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией. Также О.Суваналиев отметил, что силовые структуры и правоохранительные органы вне политики", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в свою очередь Ожиело выразил обеспокоенность ООН в сложившийся ситуации в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки. Он подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриш</a> в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса. В конце встречи Суваналиев поблагодарил ООН за оказываемую поддержку.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте <a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578784506.html
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578783629.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
2020-10-08T11:53
true
PT0M48S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578760209_14:0:2743:2047_1400x0_80_0_0_f888295e117ae13acbd41f5d79e32d52.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, антониу гутерриш, бишкек, оон, киргизия, в мире

Замсекретаря Совбеза Киргизии рассказал о попытках обострить обстановку

11:53 08.10.2020
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСитуация в Киргизии
Ситуация в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в стране.
По данным пресс-службы ведомства, в четверг Суваналиев встретился с постоянным координатором системы ООН, уполномоченным должностным лицом по вопросам безопасности ООН Озонниа Ожиело.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы о сложившейся сложной общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике. По словам О.Суваналиева, со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки. Несмотря на это, силы и средства силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией. Также О.Суваналиев отметил, что силовые структуры и правоохранительные органы вне политики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в свою очередь Ожиело выразил обеспокоенность ООН в сложившийся ситуации в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки. Он подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса. В конце встречи Суваналиев поблагодарил ООН за оказываемую поддержку.
Участники акции протеста на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 11:24Протесты в Бишкеке
Вице-премьер Киргизии пообещал исполнить соцобязательства перед народом
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 11:20Протесты в Бишкеке
Пресс-секретарь заявила, что президент Киргизии находится в Бишкеке
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновАнтониу ГутерришБишкекООНКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния