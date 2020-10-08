https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578791388.html

Замсекретаря Совбеза Киргизии рассказал о попытках обострить обстановку

Заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:53

2020-10-08T11:53

2020-10-08T11:53

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

антониу гутерриш

бишкек

оон

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель секретаря Совета безопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в стране.По данным пресс-службы ведомства, в четверг Суваналиев встретился с постоянным координатором системы <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, уполномоченным должностным лицом по вопросам безопасности ООН Озонниа Ожиело."В ходе встречи были обсуждены вопросы о сложившейся сложной общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике. По словам О.Суваналиева, со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки. Несмотря на это, силы и средства силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией. Также О.Суваналиев отметил, что силовые структуры и правоохранительные органы вне политики", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в свою очередь Ожиело выразил обеспокоенность ООН в сложившийся ситуации в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки. Он подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН <a href="http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/" target="_blank" data-auto="true">Антониу Гутерриш</a> в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса. В конце встречи Суваналиев поблагодарил ООН за оказываемую поддержку.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте <a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578784506.html

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578783629.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестов в центре Бишкека Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились. 2020-10-08T11:53 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, антониу гутерриш, бишкек, оон, киргизия, в мире