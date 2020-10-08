Замсекретаря Совбеза Киргизии рассказал о попытках обострить обстановку
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БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки в стране.
По данным пресс-службы ведомства, в четверг Суваналиев встретился с постоянным координатором системы ООН, уполномоченным должностным лицом по вопросам безопасности ООН Озонниа Ожиело.
"В ходе встречи были обсуждены вопросы о сложившейся сложной общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике. По словам О.Суваналиева, со стороны провокационных элементов есть попытки обострения обстановки. Несмотря на это, силы и средства силовых структур и правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией. Также О.Суваналиев отметил, что силовые структуры и правоохранительные органы вне политики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в свою очередь Ожиело выразил обеспокоенность ООН в сложившийся ситуации в Киргизии и готовность оказать необходимую помощь и поддержку республике для стабилизации общественно-политической обстановки. Он подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в курсе всех происходящих событий в стране и желает скорейшего выхода из политического кризиса. В конце встречи Суваналиев поблагодарил ООН за оказываемую поддержку.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
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