Пресс-секретарь заявила, что президент Киргизии находится в Бишкеке
11:20 08.10.2020 (обновлено: 13:23 08.10.2020)
БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявила РИА Новости в четверг его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
"Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло", - заявила Стамалиева.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.