https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578783629.html

Пресс-секретарь заявила, что президент Киргизии находится в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:20

2020-10-08T11:20

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протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявила РИА Новости в четверг его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

Игорь Земский Сменяемость власти - это прекрасно. Мощный толчок демократическим тенденциям в Киргизии, которая на глазах расцветает и демонстрирует фантастический рывок в экономике и социальной сфере 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире