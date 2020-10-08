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Во Владивосток прибыли первые пробы с загрязненных участков на Камчатке
Первые пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки, прибыли для проведения анализа во Владивосток, результаты могут быть готовы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:51
2020-10-08T10:34
загрязнение воды на камчатке
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
генеральная прокуратура рф
владивосток
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Первые пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки, прибыли для проведения анализа во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>, результаты могут быть готовы на следующей неделе, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Ранее сообщалось, что ученые ДВФУ обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы на Камчатке - от бухты Спасения до бухты Лиственничной - пятно загрязнения длиной около 40 километров и шириной от 30 до 100 метров от берега. Ученые отмечают, что полоса загрязнения смещается на юг. И если интенсивность и скорость не изменятся, его может отнести в сторону Курильской гряды."Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сегодня получили пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки. Проведением анализов у нас будет заниматься лаборатория экобиотехнологий ДВФУ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пробы получил университет и институты ДВО РАН."Все лаборатории будут проводить свои специализированные анализы, выводы будут сделаны после всех исследований", - добавил представитель ДВФУ. По его словам, результаты могут быть готовы на следующей неделе.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.
https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html
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загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, владивосток, камчатский край, происшествия

Во Владивосток прибыли первые пробы с загрязненных участков на Камчатке

08:51 08.10.2020 (обновлено: 10:34 08.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба ДВФУПробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке
Пробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : пресс-служба ДВФУ
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Первые пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки, прибыли для проведения анализа во Владивосток, результаты могут быть готовы на следующей неделе, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ранее сообщалось, что ученые ДВФУ обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы на Камчатке - от бухты Спасения до бухты Лиственничной - пятно загрязнения длиной около 40 километров и шириной от 30 до 100 метров от берега. Ученые отмечают, что полоса загрязнения смещается на юг. И если интенсивность и скорость не изменятся, его может отнести в сторону Курильской гряды.
© Фото : пресс-служба ДВФУПробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке
Пробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : пресс-служба ДВФУ
Пробы морских обитателей, взятые учеными ДВФУ в бухте Опасная на Камчатке
"Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сегодня получили пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки. Проведением анализов у нас будет заниматься лаборатория экобиотехнологий ДВФУ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пробы получил университет и институты ДВО РАН.
"Все лаборатории будут проводить свои специализированные анализы, выводы будут сделаны после всех исследований", - добавил представитель ДВФУ. По его словам, результаты могут быть готовы на следующей неделе.
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Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.
Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.
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Загрязнение воды на КамчаткеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФВладивостокКамчатский крайПроисшествия
 
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