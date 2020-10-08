https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578755622.html

Во Владивосток прибыли первые пробы с загрязненных участков на Камчатке

Первые пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки, прибыли для проведения анализа во Владивосток, результаты могут быть готовы... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:51

2020-10-08T08:51

2020-10-08T10:34

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

генеральная прокуратура рф

владивосток

камчатский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости.</strong> Первые пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки, прибыли для проведения анализа во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>, результаты могут быть готовы на следующей неделе, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Ранее сообщалось, что ученые ДВФУ обнаружили вдоль побережья к югу от Авачинской губы на Камчатке - от бухты Спасения до бухты Лиственничной - пятно загрязнения длиной около 40 километров и шириной от 30 до 100 метров от берега. Ученые отмечают, что полоса загрязнения смещается на юг. И если интенсивность и скорость не изменятся, его может отнести в сторону Курильской гряды."Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сегодня получили пробы воды, грунта и гидробионтов, взятые с загрязненных участков Камчатки. Проведением анализов у нас будет заниматься лаборатория экобиотехнологий ДВФУ", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пробы получил университет и институты ДВО РАН."Все лаборатории будут проводить свои специализированные анализы, выводы будут сделаны после всех исследований", - добавил представитель ДВФУ. По его словам, результаты могут быть готовы на следующей неделе.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.Минприроды Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в Москву для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что Росприроднадзор не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения.

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html

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камчатский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), генеральная прокуратура рф, владивосток, камчатский край, происшествия