https://ria.ru/20201008/izolyatsiya-1578814619.html

Суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде

Высший суд Мадрида отказался подтвердить законность мер о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона, следует из... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:13

2020-10-08T13:13

2020-10-08T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мадрид (город)

испания

в мире

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<strong>МАДРИД, 8 окт – РИА Новости.</strong> Высший суд <a href="https://ria.ru/tag_Madrid" target="_blank">Мадрида</a> отказался подтвердить законность мер о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления.Согласно решению суда, эти меры "нарушают основные права и свободы" и были введены без одобрения парламента Испании.На прошлой неделе министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ Испании, где складывается наиболее сложная ситуация с распространение коронавирусной инфекции COVID-19, должны изолировать их по периметру. Эти меры, согласно постановлению, необходимо вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.Под эти критерии попали столица и еще девять муниципалитетов автономного сообщества – на этих территориях живут более 70% населения региона, 4,6 миллиона человек. Власти столичного региона, которые ранее ограничили передвижение в 45 санитарных зонах, где наиболее сложная ситуация, выступили категорически против указа центральных властей, обвинив их во "вторжении в их полномочия", назвали меры несоразмерными ситуации и предупредили, что они приведут к "хаосу". 2 октября они оспорили постановление минздрава в Национальном суде Испании, однако при этом подчинились и объявили о введении ограничений на передвижения с вечера того же дня. Решения Национального суда по этому поводу пока нет.Кроме того, законность принятых мер (они были официально закреплены постановлением совета здравоохранения правительства автономного сообщества Мадрид) должен был подтвердить Высший суд Мадрида, который в результате отказался это сделать.Судебное решение означает, что в настоящее время власти столичного региона не могут продолжать ограничивать передвижение жителей, а силы правопорядка не имеют права выписывать штрафы.Министр здравоохранения Сальвадор Илья, комментируя судебное постановление, заявил, что единственная задача правительства - "защищать здоровье граждан, основываясь на мнении экспертов"."Мы всегда думаем о больных, семьях и медиках. И исходя из этого, будем принимать юридические меры, которые лучше всего защищают здоровье", - сказал он, выступая перед парламентариями.По его словам, рабочая группа минздрава и правительства сообщества Мадрид обсудят сложившуюся ситуацию сегодня.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/krym-1578797477.html

мадрид (город)

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мадрид (город), испания, в мире