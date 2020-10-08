Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/izolyatsiya-1578814619.html
Суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде
Высший суд Мадрида отказался подтвердить законность мер о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона, следует из... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:13
2020-10-08T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мадрид (город)
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_fe2b934942bd197bad350e3bc05d3e2f.jpg
<strong>МАДРИД, 8 окт – РИА Новости.</strong> Высший суд <a href="https://ria.ru/tag_Madrid" target="_blank">Мадрида</a> отказался подтвердить законность мер о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления.Согласно решению суда, эти меры "нарушают основные права и свободы" и были введены без одобрения парламента Испании.На прошлой неделе министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ Испании, где складывается наиболее сложная ситуация с распространение коронавирусной инфекции COVID-19, должны изолировать их по периметру. Эти меры, согласно постановлению, необходимо вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.Под эти критерии попали столица и еще девять муниципалитетов автономного сообщества – на этих территориях живут более 70% населения региона, 4,6 миллиона человек. Власти столичного региона, которые ранее ограничили передвижение в 45 санитарных зонах, где наиболее сложная ситуация, выступили категорически против указа центральных властей, обвинив их во "вторжении в их полномочия", назвали меры несоразмерными ситуации и предупредили, что они приведут к "хаосу". 2 октября они оспорили постановление минздрава в Национальном суде Испании, однако при этом подчинились и объявили о введении ограничений на передвижения с вечера того же дня. Решения Национального суда по этому поводу пока нет.Кроме того, законность принятых мер (они были официально закреплены постановлением совета здравоохранения правительства автономного сообщества Мадрид) должен был подтвердить Высший суд Мадрида, который в результате отказался это сделать.Судебное решение означает, что в настоящее время власти столичного региона не могут продолжать ограничивать передвижение жителей, а силы правопорядка не имеют права выписывать штрафы.Министр здравоохранения Сальвадор Илья, комментируя судебное постановление, заявил, что единственная задача правительства - "защищать здоровье граждан, основываясь на мнении экспертов"."Мы всегда думаем о больных, семьях и медиках. И исходя из этого, будем принимать юридические меры, которые лучше всего защищают здоровье", - сказал он, выступая перед парламентариями.По его словам, рабочая группа минздрава и правительства сообщества Мадрид обсудят сложившуюся ситуацию сегодня.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/krym-1578797477.html
мадрид (город)
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151786/14/1517861431_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_240fc259771c395fad57e2aa8db25470.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, мадрид (город), испания, в мире

Суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде

13:13 08.10.2020 (обновлено: 13:52 08.10.2020)
 
© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / SOMATUSCANI
Читать ria.ru в
МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Высший суд Мадрида отказался подтвердить законность мер о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона, следует из постановления.
Согласно решению суда, эти меры "нарушают основные права и свободы" и были введены без одобрения парламента Испании.
На прошлой неделе министерство здравоохранения Испании издало указ, согласно которому власти автономных сообществ Испании, где складывается наиболее сложная ситуация с распространение коронавирусной инфекции COVID-19, должны изолировать их по периметру. Эти меры, согласно постановлению, необходимо вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.
Под эти критерии попали столица и еще девять муниципалитетов автономного сообщества – на этих территориях живут более 70% населения региона, 4,6 миллиона человек. Власти столичного региона, которые ранее ограничили передвижение в 45 санитарных зонах, где наиболее сложная ситуация, выступили категорически против указа центральных властей, обвинив их во "вторжении в их полномочия", назвали меры несоразмерными ситуации и предупредили, что они приведут к "хаосу". 2 октября они оспорили постановление минздрава в Национальном суде Испании, однако при этом подчинились и объявили о введении ограничений на передвижения с вечера того же дня. Решения Национального суда по этому поводу пока нет.
Пожилые женщины на набережной Алушты после отмены режима самоизоляции в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:15
В Крыму появились допограничения из-за коронавируса
Кроме того, законность принятых мер (они были официально закреплены постановлением совета здравоохранения правительства автономного сообщества Мадрид) должен был подтвердить Высший суд Мадрида, который в результате отказался это сделать.
Судебное решение означает, что в настоящее время власти столичного региона не могут продолжать ограничивать передвижение жителей, а силы правопорядка не имеют права выписывать штрафы.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья, комментируя судебное постановление, заявил, что единственная задача правительства - "защищать здоровье граждан, основываясь на мнении экспертов".
"Мы всегда думаем о больных, семьях и медиках. И исходя из этого, будем принимать юридические меры, которые лучше всего защищают здоровье", - сказал он, выступая перед парламентариями.
По его словам, рабочая группа минздрава и правительства сообщества Мадрид обсудят сложившуюся ситуацию сегодня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мадрид (город)ИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
Лента новостейМолния