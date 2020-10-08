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Недоделанные "Молнии". Почему F-35 останется самым неудачным истребителем
Разрушение фюзеляжа, потеря контроля в полете и постоянные сбои электронного оборудования — Пентагон снова выявил проблемы при эксплуатации истребителей пятого... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:00
2020-10-08T08:00
россия
ввс сша
министерство обороны сша
f-35
lockheed martin
пентагон
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Разрушение фюзеляжа, потеря контроля в полете и постоянные сбои электронного оборудования — Пентагон снова выявил проблемы при эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning. На этот раз неполадки связаны с программным обеспечением, контролирующим износ и исправность узлов самолета. Претензии военных могут обойтись компании Lockheed Martin в десятки миллионов долларов. О бедах "тридцать пятого" — в материале РИА Новости.Хотели как лучшеОчередное разбирательство между Министерством обороны США и производителем истребителей пятого поколения F-35 Lightning началось несколько месяцев назад. <a href="https://www.defensenews.com/air/2020/09/29/heres-what-lockheed-will-have-to-do-to-make-up-for-f-35-spare-parts-problems/">Военные требуют</a> от компании более семидесяти миллионов долларов в качестве компенсации за некорректную работу программного оборудования Electronic equipment logs (EEL).Это ПО должно предоставлять отчеты об ошибках и сбоях в бортовых системах, а также отслеживать исправность и контролировать срок службы комплектующих F-35. По сути, это цифровой журнал с историей каждой детали с момента ее установки на самолет до утилизации. Предполагалось, что такой подход поможет разработать более экономичные методы технического обслуживания новейших истребителей.Но недавно выяснилось, что компьютер неправильно представил показатели пятнадцати тысяч запасных частей, полученных подразделениями ВВС США. Чтобы проверить все детали и создать электронные копии, потребовались значительные финансовые затраты и немало времени. Дело в том, что по регламенту комплектующие можно использовать в самолетах или отправлять на склады только после каталогизации.Разработчики электроники пытаются переложить ответственность на военных, обвиняя их в неправильной эксплуатации. В Пентагоне утверждают, что проблема гораздо серьезнее. В частности, нарекания вызывает главная система самодиагностики истребителей ALIS (Autonomic Logistics Information System), составной частью которой является EEL.Как бы то ни было, трудности с программой ALIS возникли сразу, на первых модификациях F-35B с укороченными взлетом и посадкой. По мнению аналитиков, столь сложную систему вряд ли удастся быстро доработать. Пентагон же пока рекомендует военным разбираться с "глюками" автоматики самостоятельно или выполнять некоторые операции вручную.Страдающие летчикиЭто далеко не единственный недостаток новейшего истребителя, претендующего на звание самого технологичного самолета ВВС США. Причем многие просчеты инженеров так и не исправили. По докладам Пентагона, это создает риски даже для жизни и здоровья летчиков и в целом ставит под сомнение способность самолета выполнять боевые задачи.Проблем столько, что их разделили на несколько категорий и пересчитали. К самым критичным отнесли тринадцать. Например, внезапные скачки давления в кабине, из-за которых летчик может получить в полете баротравму. Пилоты ощущали резкую боль в ушах и носовых пазухах. Известно как минимум о двух таких инцидентах. В Lockheed Martin уверяют: решение уже нашли. Разработчики пообещали довести кабину до ума и усовершенствовать систему регулирования давления.Пентагон всерьез беспокоит и система катапультирования — испытания показали, что пилот может легко сломать шейные позвонки, если весит меньше шестидесяти килограммов.Еще одна головная боль ВВС США — неустойчивость палубных F-35 после выполнения некоторых маневров в воздухе, в частности уклонения от ракеты. Когда "тридцать пятый" летит с углом атаки больше двадцати градусов, высока вероятность потери контроля над машиной. По словам летчиков, истребитель становится очень неустойчивым и непредсказуемым. Предполагается, что это результат ошибок и "глюков" в программном обеспечении, требующем срочной доработки, — иначе эксплуатировать F-35 на максимальных режимах невозможно.Эксперты сходятся в том, что модификация F-35В с вертикальными взлетом и посадкой получилась самой проблемной. Так, при приземлении в тридцатиградусную жару двигатель часто не справляется с нагрузкой и не обеспечивает достаточную тягу для безопасного снижения. Летчикам приходится буквально бросать свои машины на ВПП или палубу корабля. По оценкам, это чревато полным разрушением фюзеляжа и даже взрывом.Отметим, что ВВС США уже потеряли несколько "палубников". В частности, в 2018-м F-35B Корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине. На днях такой же самолет столкнулся в небе с топливозаправщиком — истребитель рухнул на землю, а танкер все же удалось посадить."Кондиционный" товарСамый главный просчет американских конструкторов — слишком слабый фюзеляж "тридцать пятого". "Молнии" не могут долго летать на сверхзвуке из-за риска разрушения. При высоких нагрузках у истребителей крошатся антенны, обшивка и оперение хвостовой части.Исправлять недостаток в Пентагоне не спешат, ведь на это потребуются колоссальные средства и полная переработка конструкции. Летчикам лишь рекомендовали сократить продолжительность высокоскоростного полета до минимума. То есть они вынуждены в корне менять тактику применения F-35 и отказаться от его главного преимущества — перехвата воздушных целей на сверхзвуке.И все это — лишь малая часть недостатков одного из самых дорогих военных проектов в истории. Напомним: стоимость программы Joint Strike Fighter, то есть единого ударного истребителя США, приближается к полутора триллионам долларов. При этом большая часть средств заложена на техническое обслуживание машин. Эксперты уверены: "тридцать пятый" продолжит высасывать деньги из американского бюджета, главным образом потому, что нуждается в постоянных доработках.Планируется, что всего Lockheed Martin соберет около двух с половиной тысяч самолетов пятого поколения для ВВС США и союзников. Откровенно сырые машины продаются по всему миру — американцы умеют навязать товар, зачастую оказывая давление на правительства стран-сателлитов.Самую крупную партию "невидимок" — порядка ста сорока — получит Великобритания, по сотне — Япония и Австралия. Южная Корея подписала контракт на шестьдесят истребителей, десятки "тридцать пятых" будут эксплуатировать Норвегия, Израиль, Польша и другие страны Европы.
https://ria.ru/20200923/aviatsiya-1577613708.html
https://ria.ru/20200322/1568910170.html
https://ria.ru/20200919/ispytaniya-1577443640.html
Из 20 сделанных в России Су-57 - 10 потерпело крушение. Вопрос, у кого проблемы с истребителями 5-ого поколения ?
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Бредите. Их всего выпущено 13 опытных экземпляров, из них разбился один в 19-м году. До этого было 2 аварии лётных прототипов: Т-50-2 в 2011-м и Т-50-5 в 2014-м.
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россия, ввс сша, министерство обороны сша, f-35, lockheed martin , пентагон, безопасность, в мире

Недоделанные "Молнии". Почему F-35 останется самым неудачным истребителем

08:00 08.10.2020
 
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Разрушение фюзеляжа, потеря контроля в полете и постоянные сбои электронного оборудования — Пентагон снова выявил проблемы при эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning. На этот раз неполадки связаны с программным обеспечением, контролирующим износ и исправность узлов самолета. Претензии военных могут обойтись компании Lockheed Martin в десятки миллионов долларов. О бедах "тридцать пятого" — в материале РИА Новости.

Хотели как лучше

Очередное разбирательство между Министерством обороны США и производителем истребителей пятого поколения F-35 Lightning началось несколько месяцев назад. Военные требуют от компании более семидесяти миллионов долларов в качестве компенсации за некорректную работу программного оборудования Electronic equipment logs (EEL).
Это ПО должно предоставлять отчеты об ошибках и сбоях в бортовых системах, а также отслеживать исправность и контролировать срок службы комплектующих F-35. По сути, это цифровой журнал с историей каждой детали с момента ее установки на самолет до утилизации. Предполагалось, что такой подход поможет разработать более экономичные методы технического обслуживания новейших истребителей.
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Но недавно выяснилось, что компьютер неправильно представил показатели пятнадцати тысяч запасных частей, полученных подразделениями ВВС США. Чтобы проверить все детали и создать электронные копии, потребовались значительные финансовые затраты и немало времени. Дело в том, что по регламенту комплектующие можно использовать в самолетах или отправлять на склады только после каталогизации.
Разработчики электроники пытаются переложить ответственность на военных, обвиняя их в неправильной эксплуатации. В Пентагоне утверждают, что проблема гораздо серьезнее. В частности, нарекания вызывает главная система самодиагностики истребителей ALIS (Autonomic Logistics Information System), составной частью которой является EEL.
Как бы то ни было, трудности с программой ALIS возникли сразу, на первых модификациях F-35B с укороченными взлетом и посадкой. По мнению аналитиков, столь сложную систему вряд ли удастся быстро доработать. Пентагон же пока рекомендует военным разбираться с "глюками" автоматики самостоятельно или выполнять некоторые операции вручную.
© AP Photo / Rick BowmerАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Rick Bowmer
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II

Страдающие летчики

Это далеко не единственный недостаток новейшего истребителя, претендующего на звание самого технологичного самолета ВВС США. Причем многие просчеты инженеров так и не исправили. По докладам Пентагона, это создает риски даже для жизни и здоровья летчиков и в целом ставит под сомнение способность самолета выполнять боевые задачи.
Проблем столько, что их разделили на несколько категорий и пересчитали. К самым критичным отнесли тринадцать. Например, внезапные скачки давления в кабине, из-за которых летчик может получить в полете баротравму. Пилоты ощущали резкую боль в ушах и носовых пазухах. Известно как минимум о двух таких инцидентах. В Lockheed Martin уверяют: решение уже нашли. Разработчики пообещали довести кабину до ума и усовершенствовать систему регулирования давления.
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Пентагон всерьез беспокоит и система катапультирования — испытания показали, что пилот может легко сломать шейные позвонки, если весит меньше шестидесяти килограммов.
Еще одна головная боль ВВС США — неустойчивость палубных F-35 после выполнения некоторых маневров в воздухе, в частности уклонения от ракеты. Когда "тридцать пятый" летит с углом атаки больше двадцати градусов, высока вероятность потери контроля над машиной. По словам летчиков, истребитель становится очень неустойчивым и непредсказуемым. Предполагается, что это результат ошибок и "глюков" в программном обеспечении, требующем срочной доработки, — иначе эксплуатировать F-35 на максимальных режимах невозможно.
© Flickr / Lockheed MartinАмериканские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Flickr / Lockheed Martin
Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
Эксперты сходятся в том, что модификация F-35В с вертикальными взлетом и посадкой получилась самой проблемной. Так, при приземлении в тридцатиградусную жару двигатель часто не справляется с нагрузкой и не обеспечивает достаточную тягу для безопасного снижения. Летчикам приходится буквально бросать свои машины на ВПП или палубу корабля. По оценкам, это чревато полным разрушением фюзеляжа и даже взрывом.
Отметим, что ВВС США уже потеряли несколько "палубников". В частности, в 2018-м F-35B Корпуса морской пехоты разбился в Южной Каролине. На днях такой же самолет столкнулся в небе с топливозаправщиком — истребитель рухнул на землю, а танкер все же удалось посадить.
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael MolinaАмериканский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа "Уосп"
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Michael Molina
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа "Уосп"

"Кондиционный" товар

Самый главный просчет американских конструкторов — слишком слабый фюзеляж "тридцать пятого". "Молнии" не могут долго летать на сверхзвуке из-за риска разрушения. При высоких нагрузках у истребителей крошатся антенны, обшивка и оперение хвостовой части.
Исправлять недостаток в Пентагоне не спешат, ведь на это потребуются колоссальные средства и полная переработка конструкции. Летчикам лишь рекомендовали сократить продолжительность высокоскоростного полета до минимума. То есть они вынуждены в корне менять тактику применения F-35 и отказаться от его главного преимущества — перехвата воздушных целей на сверхзвуке.
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И все это — лишь малая часть недостатков одного из самых дорогих военных проектов в истории. Напомним: стоимость программы Joint Strike Fighter, то есть единого ударного истребителя США, приближается к полутора триллионам долларов. При этом большая часть средств заложена на техническое обслуживание машин. Эксперты уверены: "тридцать пятый" продолжит высасывать деньги из американского бюджета, главным образом потому, что нуждается в постоянных доработках.
Планируется, что всего Lockheed Martin соберет около двух с половиной тысяч самолетов пятого поколения для ВВС США и союзников. Откровенно сырые машины продаются по всему миру — американцы умеют навязать товар, зачастую оказывая давление на правительства стран-сателлитов.
Самую крупную партию "невидимок" — порядка ста сорока — получит Великобритания, по сотне — Япония и Австралия. Южная Корея подписала контракт на шестьдесят истребителей, десятки "тридцать пятых" будут эксплуатировать Норвегия, Израиль, Польша и другие страны Европы.
© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Flickr / US Air Force
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
 
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