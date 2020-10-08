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https://ria.ru/20201008/ipoteka-1578450233.html
Ростовчанам с детьми выделят деньги на погашение ипотеки
Многие молодые семьи сталкиваются со сложным выбором, что делать раньше: покупать квартиру или заводить детей. Местные власти решили помочь ростовчанам с... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:00
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хорошие новости
хорошие новости
ипотека
ростовская область
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Многие молодые семьи сталкиваются со сложным выбором, что делать раньше: покупать квартиру или заводить детей. Местные власти решили помочь ростовчанам с выплатой ипотеки и дать им возможность не откладывать ни одно из двух дел.Получить деньги на погашение жилищного кредита жители Ростовской области могут при соблюдении нескольких условий, рассказала РИА Новости директор Агентства жилищных программ Мария Гаврикова. Семьи уже должны быть участниками одной из областных программ: субсидирования процентной ставки по банковским кредитам в течение пяти лет или программы льготного ипотечного кредитования "Дисконт".Если в течение пяти лет в семье появляется первый ребенок, в том числе усыновленный, ей предоставляют дополнительную поддержку на погашение ипотеки. Также меры поддержки предусмотрены в случае рождения или усыновления третьего и последующего ребенка."Создаются максимально комфортные условия, чтобы не просто взять ипотеку и не думать о расширении семьи, пока не погасили, а чтобы с прибавкой в семье получать дополнительную поддержку", — рассказала Гаврикова.Бюджетная субсидия — это 50 процентов от размера регионального материнского капитала в случае рождения или усыновления первого ребенка и 100 процентов — в случае рождения или усыновления третьего либо последующего ребенка. Сумма регионального материнского капитала на сегодняшний день — 121 287 рублей.Субсидию получить несложно, рассказала РИА Новости ростовчанка Анна Филиппова. "Когда я подписывала договор на первую субсидию, сотрудники агентства говорили, что если родится ребенок, то нам положена субсидия. Для получения нужны паспорта и свидетельства о рождении, справка из банка об остатке долга и реквизиты", — сказала она.В Ростовской области в 2020 году бюджетные субсидии для погашения задолженности по жилищным кредитам уже получили 43 семьи, в которых родились дети. До конца октября субсидии будут предоставлены еще 61 семье с новорожденными.Программа субсидирования выплаты долга по ипотеке для семей в случае рождения (усыновления) ребенка действует с 2011-го. К 2020 году ее получили уже 3006 граждан.
https://realty.ria.ru/20201001/ipoteka-1578031654.html
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ростовская область
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хорошие новости, ипотека, ростовская область

Ростовчанам с детьми выделят деньги на погашение ипотеки

08:00 08.10.2020 (обновлено: 15:10 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский Семья с новорожденным ребенком
 Семья с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Многие молодые семьи сталкиваются со сложным выбором, что делать раньше: покупать квартиру или заводить детей. Местные власти решили помочь ростовчанам с выплатой ипотеки и дать им возможность не откладывать ни одно из двух дел.
Получить деньги на погашение жилищного кредита жители Ростовской области могут при соблюдении нескольких условий, рассказала РИА Новости директор Агентства жилищных программ Мария Гаврикова. Семьи уже должны быть участниками одной из областных программ: субсидирования процентной ставки по банковским кредитам в течение пяти лет или программы льготного ипотечного кредитования "Дисконт".
Если в течение пяти лет в семье появляется первый ребенок, в том числе усыновленный, ей предоставляют дополнительную поддержку на погашение ипотеки. Также меры поддержки предусмотрены в случае рождения или усыновления третьего и последующего ребенка.
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"Создаются максимально комфортные условия, чтобы не просто взять ипотеку и не думать о расширении семьи, пока не погасили, а чтобы с прибавкой в семье получать дополнительную поддержку", — рассказала Гаврикова.
Бюджетная субсидия — это 50 процентов от размера регионального материнского капитала в случае рождения или усыновления первого ребенка и 100 процентов — в случае рождения или усыновления третьего либо последующего ребенка. Сумма регионального материнского капитала на сегодняшний день — 121 287 рублей.
Субсидию получить несложно, рассказала РИА Новости ростовчанка Анна Филиппова. "Когда я подписывала договор на первую субсидию, сотрудники агентства говорили, что если родится ребенок, то нам положена субсидия. Для получения нужны паспорта и свидетельства о рождении, справка из банка об остатке долга и реквизиты", — сказала она.
В Ростовской области в 2020 году бюджетные субсидии для погашения задолженности по жилищным кредитам уже получили 43 семьи, в которых родились дети. До конца октября субсидии будут предоставлены еще 61 семье с новорожденными.
Программа субсидирования выплаты долга по ипотеке для семей в случае рождения (усыновления) ребенка действует с 2011-го. К 2020 году ее получили уже 3006 граждан.
 
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