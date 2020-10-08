https://ria.ru/20201008/investirovanie-1578818017.html
ВТБ Капитал Инвестиции запустил биржевой фонд инвестиций в еврооблигации
Торги биржевым паевым инвестиционным фондом "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" (VTBY ETF) начались на Московской бирже, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:28
2020-10-08T13:28
2020-10-08T13:28
московская биржа
втб
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости</strong>. Торги биржевым паевым инвестиционным фондом "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" (VTBY ETF) начались на Московской бирже, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a>.По данным пресс-службы, это единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель еврооблигаций российских эмитентов и развивающихся стран. Фонд стал девятым БПИФ ВТБ: сегодня ВТБ Капитал Инвестиции предлагают линейку биржевых фондов на рынке, покрывающую все классы активов.Стратегия нового фонда ориентирована на консервативных инвесторов, желающих осуществлять инвестиции в евро. Для покупки паев фонда не требуется статус квалифицированного инвестора. Купить и продать паи можно онлайн в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции". Комиссию брокера за эти сделки банк не взимает. Предельный размер комиссий фонда (TER) – 0,69% годовых. При владении паями более трех лет инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет, отмечается в сообщении."Биржевые фонды становятся все более востребованным инструментом инвестиций на российском рынке. Мы стараемся удовлетворить этот спрос и активно развиваем свою продуктовую линейку. "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" стал девятым фондом в нашем перечне БПИФ. Он предлагает стратегию, актуальную для тех, кто ищет возможности для инвестиций в евро", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.
https://ria.ru/20201001/blagotvoritelnost-1578053199.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, втб
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости
. Торги биржевым паевым инвестиционным фондом "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" (VTBY ETF) начались на Московской бирже, сообщает пресс-служба ВТБ
.
По данным пресс-службы, это единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель еврооблигаций российских эмитентов и развивающихся стран. Фонд стал девятым БПИФ ВТБ: сегодня ВТБ Капитал Инвестиции предлагают линейку биржевых фондов на рынке, покрывающую все классы активов.
Стратегия нового фонда ориентирована на консервативных инвесторов, желающих осуществлять инвестиции в евро. Для покупки паев фонда не требуется статус квалифицированного инвестора. Купить и продать паи можно онлайн в мобильном приложении "ВТБ Мои Инвестиции". Комиссию брокера за эти сделки банк не взимает. Предельный размер комиссий фонда (TER) – 0,69% годовых. При владении паями более трех лет инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет, отмечается в сообщении.
"Биржевые фонды становятся все более востребованным инструментом инвестиций на российском рынке. Мы стараемся удовлетворить этот спрос и активно развиваем свою продуктовую линейку. "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" стал девятым фондом в нашем перечне БПИФ. Он предлагает стратегию, актуальную для тех, кто ищет возможности для инвестиций в евро", - прокомментировал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов.