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РИА Наука
https://ria.ru/20201008/grib-1578820160.html
Ученые обнаружили новые целебные свойства древесного гриба
Трутовик, или галодерму лакированную давно применяют как в традиционной восточной медицине, так и в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:39
2020-10-08T13:39
риа наука
здоровье
южная корея
питание
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Трутовик, или галодерму лакированную давно применяют как в традиционной восточной медицине, так и в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных препаратах. Теперь же корейские ученые доказали, что этот гриб можно использовать и для лечения кожных заболеваний. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814620315077" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Food Chemistry.Трутовик лакированный Ganoderma lucidum широко известен как лекарственный гриб под названием линчжи в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, рейши в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и ёнджи в Корее. В традиционной медицине этих стран его используют уже более двух тысяч лет. Экстракты и порошки из высушенных грибов применяют для лечения астмы, неврастении, гастрита, диабета, болезней печени и всех видов аллергии. В России гриб занесен в Красную книгу.Исследования последних десятилетий показали, что активный ингредиент гриба — ганодеровые кислоты — прекрасно усиливают иммунную функцию клеток, оказывают противоопухолевое, противовирусное, антибактериологическое, гепатопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, антиоксидантное действие, регулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST), которые проводили исследования противовоспалительного, антидиабетического и антиоксидантного эффектов Ganoderma lucidum, обнаружили, что ганодеровые кислоты эффективны против воспалений кожи и могут применяться при лечении таких кожных заболеваний, как псориаз и атопический дерматит.Кроме того, ученые определили оптимальные условия извлечения активного компонента из гриба. Они выяснили, что при длительной сушке или экстракции при высокой температуре — более 80 градусов Цельсия — активный ингредиент разрушается.Наиболее эффективной с точки зрения объема извлечения ганодеровых кислот оказалась сушка горячим воздухом при 60 градусах Цельсия, а наибольшая антиоксидантная и противодиабетическая активность была достигнута при сублимационной сушке гриба при минус 50 градусах Цельсия."Поскольку эффективность грибов ёнджи зависит от условий извлечения, методы сушки и экстракции следует выбирать в соответствии с целью использования, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования, доктора Хо Ён Ким (Ho-Youn Kim). — Мы надеемся, что результаты этого исследования не только повысят полезность гриба, но и приведут в будущем к разработке терапевтических средств для лечения воспалительных заболеваний кожи".Для изучения противовоспалительного действия гриба на клетки кожи авторы провели лабораторный эксперимент на кератиноцитах — основных клетках эпидермиса человека. Результаты показали, что экстракт Ganoderma lucidum, полученный сушкой горячим воздухом, эффективно подавляет воспаление.
https://ria.ru/20200124/1563841214.html
https://ria.ru/20191203/1561881998.html
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южная корея
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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здоровье, южная корея, питание

Ученые обнаружили новые целебные свойства древесного гриба

13:39 08.10.2020
 
CC BY-SA 3.0 IGO / Eric Steinert / Трутовик лакированный Ganoderma lucidum
Трутовик лакированный Ganoderma lucidum - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
CC BY-SA 3.0 IGO / Eric Steinert /
Трутовик лакированный Ganoderma lucidum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Трутовик, или галодерму лакированную давно применяют как в традиционной восточной медицине, так и в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных препаратах. Теперь же корейские ученые доказали, что этот гриб можно использовать и для лечения кожных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Chemistry.
Трутовик лакированный Ganoderma lucidum широко известен как лекарственный гриб под названием линчжи в Китае, рейши в Японии и ёнджи в Корее. В традиционной медицине этих стран его используют уже более двух тысяч лет. Экстракты и порошки из высушенных грибов применяют для лечения астмы, неврастении, гастрита, диабета, болезней печени и всех видов аллергии. В России гриб занесен в Красную книгу.
Исследования последних десятилетий показали, что активный ингредиент гриба — ганодеровые кислоты — прекрасно усиливают иммунную функцию клеток, оказывают противоопухолевое, противовирусное, антибактериологическое, гепатопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, антиоксидантное действие, регулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST), которые проводили исследования противовоспалительного, антидиабетического и антиоксидантного эффектов Ganoderma lucidum, обнаружили, что ганодеровые кислоты эффективны против воспалений кожи и могут применяться при лечении таких кожных заболеваний, как псориаз и атопический дерматит.
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Кроме того, ученые определили оптимальные условия извлечения активного компонента из гриба. Они выяснили, что при длительной сушке или экстракции при высокой температуре — более 80 градусов Цельсия — активный ингредиент разрушается.
Наиболее эффективной с точки зрения объема извлечения ганодеровых кислот оказалась сушка горячим воздухом при 60 градусах Цельсия, а наибольшая антиоксидантная и противодиабетическая активность была достигнута при сублимационной сушке гриба при минус 50 градусах Цельсия.
"Поскольку эффективность грибов ёнджи зависит от условий извлечения, методы сушки и экстракции следует выбирать в соответствии с целью использования, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования, доктора Хо Ён Ким (Ho-Youn Kim). — Мы надеемся, что результаты этого исследования не только повысят полезность гриба, но и приведут в будущем к разработке терапевтических средств для лечения воспалительных заболеваний кожи".
Для изучения противовоспалительного действия гриба на клетки кожи авторы провели лабораторный эксперимент на кератиноцитах — основных клетках эпидермиса человека. Результаты показали, что экстракт Ganoderma lucidum, полученный сушкой горячим воздухом, эффективно подавляет воспаление.
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