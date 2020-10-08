https://ria.ru/20201008/grib-1578820160.html

Ученые обнаружили новые целебные свойства древесного гриба

Трутовик, или галодерму лакированную давно применяют как в традиционной восточной медицине, так и в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:39

2020-10-08T13:39

2020-10-08T13:39

риа наука

здоровье

южная корея

питание

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Трутовик, или галодерму лакированную давно применяют как в традиционной восточной медицине, так и в официальных иммуномодулирующих и противовоспалительных препаратах. Теперь же корейские ученые доказали, что этот гриб можно использовать и для лечения кожных заболеваний. Результаты исследования <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814620315077" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Food Chemistry.Трутовик лакированный Ganoderma lucidum широко известен как лекарственный гриб под названием линчжи в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, рейши в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и ёнджи в Корее. В традиционной медицине этих стран его используют уже более двух тысяч лет. Экстракты и порошки из высушенных грибов применяют для лечения астмы, неврастении, гастрита, диабета, болезней печени и всех видов аллергии. В России гриб занесен в Красную книгу.Исследования последних десятилетий показали, что активный ингредиент гриба — ганодеровые кислоты — прекрасно усиливают иммунную функцию клеток, оказывают противоопухолевое, противовирусное, антибактериологическое, гепатопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, антиоксидантное действие, регулируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST), которые проводили исследования противовоспалительного, антидиабетического и антиоксидантного эффектов Ganoderma lucidum, обнаружили, что ганодеровые кислоты эффективны против воспалений кожи и могут применяться при лечении таких кожных заболеваний, как псориаз и атопический дерматит.Кроме того, ученые определили оптимальные условия извлечения активного компонента из гриба. Они выяснили, что при длительной сушке или экстракции при высокой температуре — более 80 градусов Цельсия — активный ингредиент разрушается.Наиболее эффективной с точки зрения объема извлечения ганодеровых кислот оказалась сушка горячим воздухом при 60 градусах Цельсия, а наибольшая антиоксидантная и противодиабетическая активность была достигнута при сублимационной сушке гриба при минус 50 градусах Цельсия."Поскольку эффективность грибов ёнджи зависит от условий извлечения, методы сушки и экстракции следует выбирать в соответствии с целью использования, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования, доктора Хо Ён Ким (Ho-Youn Kim). — Мы надеемся, что результаты этого исследования не только повысят полезность гриба, но и приведут в будущем к разработке терапевтических средств для лечения воспалительных заболеваний кожи".Для изучения противовоспалительного действия гриба на клетки кожи авторы провели лабораторный эксперимент на кератиноцитах — основных клетках эпидермиса человека. Результаты показали, что экстракт Ganoderma lucidum, полученный сушкой горячим воздухом, эффективно подавляет воспаление.

https://ria.ru/20200124/1563841214.html

https://ria.ru/20191203/1561881998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, южная корея, питание