В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС из-за взрывов на арсенале
10:59 08.10.2020 (обновлено: 11:42 08.10.2020)
© Фото : МЧС РоссииСитуация на месте ЧС в Рязанской области
© Фото : МЧС России
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Власти Рязанской области определили границы зоны ЧС из-за взрывов на складе хранения боеприпасов в Скопинском районе, сообщил губернатор Николай Любимов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС с 19.00 мск 7 октября и до особого распоряжения.
"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона определены границы зоны ЧС. В Ряжском районе — село Чирково (улица Есенина), в Скопинском районе — поселок Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский хутор", - написал губернатор в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ущерб от взрывов будет оцениваться, средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона.
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"Главам администраций Скопинского и Ряжского районов совместно с профильными министерствами рекомендовано определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшим, организовать подготовку маневренного фонда и оказать адресную помощь людям", - говорится в сообщении губернатора.
Также Любимов сообщил, что региональному минздраву поручено организовать дежурство бригад скорой помощи в пункте временного размещения населения.