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В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС из-за взрывов на арсенале
Власти Рязанской области определили границы зоны ЧС из-за взрывов на складе хранения боеприпасов в Скопинском районе, сообщил губернатор Николай Любимов. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:59
2020-10-08T11:42
взрывы на складах в рязанской области
николай любимов
ряжский район
скопинский район
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> определили границы зоны ЧС из-за взрывов на складе хранения боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a>, сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a>.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС с 19.00 мск 7 октября и до особого распоряжения."Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона определены границы зоны ЧС. В <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжском районе</a> — село Чирково (улица Есенина), в Скопинском районе — поселок Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский хутор", - написал губернатор в соцсети "<a href="https://vk.com/lybimovnikolay" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По его словам, ущерб от взрывов будет оцениваться, средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона."Главам администраций Скопинского и Ряжского районов совместно с профильными министерствами рекомендовано определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшим, организовать подготовку маневренного фонда и оказать адресную помощь людям", - говорится в сообщении губернатора.Также Любимов сообщил, что региональному минздраву поручено организовать дежурство бригад скорой помощи в пункте временного размещения населения.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
ряжский район
скопинский район
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, ряжский район, скопинский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС из-за взрывов на арсенале

10:59 08.10.2020 (обновлено: 11:42 08.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСитуация на месте ЧС в Рязанской области
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : МЧС России
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Власти Рязанской области определили границы зоны ЧС из-за взрывов на складе хранения боеприпасов в Скопинском районе, сообщил губернатор Николай Любимов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС с 19.00 мск 7 октября и до особого распоряжения.
"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона определены границы зоны ЧС. В Ряжском районе — село Чирково (улица Есенина), в Скопинском районе — поселок Желтухинский, поселки станции Желтухино, села Городецкое, Шелемишево, деревни Уланово, Шелемишевские хутора, Дегтярка, Кузьминка 2, Журавлиха, Рановка, Гореловка, Петровка, Ураково, Дмитриевский хутор", - написал губернатор в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ущерб от взрывов будет оцениваться, средства на ликвидацию последствий ЧС будут выделены из резервного фонда правительства региона.
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"Главам администраций Скопинского и Ряжского районов совместно с профильными министерствами рекомендовано определить объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшим, организовать подготовку маневренного фонда и оказать адресную помощь людям", - говорится в сообщении губернатора.
Также Любимов сообщил, что региональному минздраву поручено организовать дежурство бригад скорой помощи в пункте временного размещения населения.
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиНиколай ЛюбимовРяжский районСкопинский районРязанская областьПроисшествия
 
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