https://ria.ru/20201008/germaniya-1578768888.html

В Дюссельдорфе запустили приложение с маршрутами без светофоров

В Дюссельдорфе разработали мобильное приложение для велосипедистов с маршрутами, на которых реже всего придется останавливаться на светофорах, сообщает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:15

2020-10-08T16:15

2020-10-08T16:15

германия

туризм

туризм

брюссель

дюссельдорф

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>В Дюссельдорфе разработали мобильное приложение для велосипедистов с маршрутами, на которых реже всего придется останавливаться на светофорах, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-dyusseldorfe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-velosipedistov-sinhronizirovali-so-svetoforami-chtoby-velosipedisty-mogli-ne-ostanavlivatsya" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Для этого программу синхронизировали с 70 процентами светофоров в городе (теми, которые переключаются по времени, а не по требованию пешеходов). Она прокладывает возможные пути и рассчитывает на основе средней скорости велосипедистов, на каком из них будет меньше всего остановок.В будущем разработчики планируют изменить приложение: вместо расчета оптимального маршрута, оно будет его создавать. Там появится специальная команда, которая будет включать зеленый свет по требованию велосипедиста.Европейские города уже активно используют "умные" системы для управления светофорами. Обычно программы отслеживают плотность потока машин и синхронизируют сигналы так, чтобы образовывалось меньше пробок. Еще один плюс от таких технологических решений – более чистый воздух благодаря тому, что автомобили реже тормозят. Например, в Брюсселе благодаря этому выбросы углекислого газа снизились на пять процентов.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

германия

брюссель

дюссельдорф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, туризм, брюссель, дюссельдорф, технологии