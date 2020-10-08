https://ria.ru/20201008/gazoprovod-1578893161.html

МИД прокомментировал решение Польши оштрафовать "Газпром"

Москва сожалеет, что Варшава игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:03

2020-10-08T18:03

2020-10-08T19:36

россия

северный поток — 2

мария захарова

газпром

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Москва сожалеет, что Варшава игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, комментируя решение <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в отношении "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" по делу "Северного потока 2".Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и его решением о штрафе и обязательно обжалует его.По ее словам, за этим решением стоит желание в угоду <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> за счет средств ЕС и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного хаба для американского СПГ."Вызывает сожаление, что в погоне за собственными корыстными целями Варшава вопреки названию ведомства, принимавшего решение, полностью игнорирует принципы добросовестной конкуренции, интересы европейских потребителей, по существу подрывая европейскую энергетическую и, кстати, экологическую безопасность", - подчеркнула Захарова."<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Его реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20201008/potok-1578826054.html

https://ria.ru/20201008/gazoprovod-1578882942.html

novorossiya-2014 Здесь, что важно помнить - весь 2019 год Газпром заявлял, что не будет платить 3 млрд. долларов по иску Украины. А в декабре выплатил Украине всё, до цента. 17

nn uu Как Захарова переживает за европейских потребителей, даже кушать не может. 11

12

россия

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, мария захарова, газпром, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, в мире