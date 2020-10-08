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https://ria.ru/20201008/gazoprovod-1578882942.html
Оператор "Северного потока — 2" рассказал, на что нацелен проект
Оператор газопровода "Северный поток 2", компания Nord Stream 2 AG, не комментирует решение антимонопольного регулятора Польши в отношении проекта, но заявляет, РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:32
2020-10-08T17:32
nord stream 2 ag
северный поток — 2
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Оператор газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", компания <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a>, не комментирует решение антимонопольного регулятора <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в отношении проекта, но заявляет, что он поспособствует повышению конкуренции на газовом рынке ЕС."Мы не комментируем решение польского антимонопольного ведомства, касающееся акционера и финансовых инвесторов проекта "Северный поток 2", - заявили журналистам в компании."Газопровод "Северный поток 2" нацелен на укрепление надежности поставок газа для всего энергетического рынка ЕС и будет способствовать развитию более ликвидного, взаимосвязанного и конкурентного газового рынка в Европе", - добавили в Nord Stream 2 AG.Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода."Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и его решением о штрафе и обязательно обжалует его."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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польша
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, польша, в мире

Оператор "Северного потока — 2" рассказал, на что нацелен проект

17:32 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток 2", компания Nord Stream 2 AG, не комментирует решение антимонопольного регулятора Польши в отношении проекта, но заявляет, что он поспособствует повышению конкуренции на газовом рынке ЕС.
"Мы не комментируем решение польского антимонопольного ведомства, касающееся акционера и финансовых инвесторов проекта "Северный поток 2", - заявили журналистам в компании.
"Газопровод "Северный поток 2" нацелен на укрепление надежности поставок газа для всего энергетического рынка ЕС и будет способствовать развитию более ликвидного, взаимосвязанного и конкурентного газового рынка в Европе", - добавили в Nord Stream 2 AG.
Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
"Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и его решением о штрафе и обязательно обжалует его.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
 
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ПольшаВ мире
 
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