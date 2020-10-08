Представленный СУЭК фильм победил на конкурсе "МайнМуви 2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фильм "Большая рыба", представленный Сибирской угольной энергетической компанией, вошел в число победителей конкурса короткометражных документальных фильмов фестиваля "МайнМуви 2020", посвященного компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-металлургической отраслях России и стран СНГ, сообщает пресс-служба СУЭК.
Лента, в которой рассказывается о нескольких проходчиках одной из бригад шахты имени С.М. Кирова – одного из лучших подготовительных коллективов компании "СУЭК-Кузбасс", стала победителем в номинации "За яркий образ приверженности профессии".
"Важно, что герои "Большой рыбы" являются не только профессионалами в шахтерском деле, но еще и личностями со своими увлечениями, интересами, стремлениями достигать хороших результатов и в хобби. Такая разносторонность и в тоже время сплоченность позволяют коллективу бригады успешно решать производственные задачи", - сказал заместитель директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Дмитрий Голованов на церемонии вручения награды.
Впервые конкурс короткометражных документальных фильмов "МайнМуви" состоялся в прошлом году в рамках горно-геологического форума МАЙНЕКС Россия 2019, и по его результатам представленный СУЭК фильм "Новые люди" был удостоен специального диплома жюри "За развитие документального кино в горнодобывающей отрасли".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.