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Новости СУЭК
https://ria.ru/20201008/film-1578843531.html
Представленный СУЭК фильм победил на конкурсе "МайнМуви 2020"
Фильм "Большая рыба", представленный Сибирской угольной энергетической компанией, вошел в число победителей конкурса короткометражных документальных фильмов... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:07
2020-10-08T15:07
новости суэк
суэк-кузбасс
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Фильм "Большая рыба", представленный <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компанией</a>, вошел в число победителей конкурса короткометражных документальных фильмов фестиваля "МайнМуви 2020", посвященного компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-металлургической отраслях России и стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, сообщает пресс-служба СУЭК.Лента, в которой рассказывается о нескольких проходчиках одной из бригад шахты имени С.М. Кирова – одного из лучших подготовительных коллективов компании "<a href="http://ria.ru/organization_SUEHK-KUZBASS/" target="_blank" data-auto="true">СУЭК-Кузбасс</a>", стала победителем в номинации "За яркий образ приверженности профессии". "Важно, что герои "Большой рыбы" являются не только профессионалами в шахтерском деле, но еще и личностями со своими увлечениями, интересами, стремлениями достигать хороших результатов и в хобби. Такая разносторонность и в тоже время сплоченность позволяют коллективу бригады успешно решать производственные задачи", - сказал заместитель директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a> на церемонии вручения награды. Впервые конкурс короткометражных документальных фильмов "МайнМуви" состоялся в прошлом году в рамках горно-геологического форума МАЙНЕКС Россия 2019, и по его результатам представленный СУЭК фильм "Новые люди" был удостоен специального диплома жюри "За развитие документального кино в горнодобывающей отрасли".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a>.
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суэк-кузбасс, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания

Представленный СУЭК фильм победил на конкурсе "МайнМуви 2020"

15:07 08.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фильм "Большая рыба", представленный Сибирской угольной энергетической компанией, вошел в число победителей конкурса короткометражных документальных фильмов фестиваля "МайнМуви 2020", посвященного компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-металлургической отраслях России и стран СНГ, сообщает пресс-служба СУЭК.
Лента, в которой рассказывается о нескольких проходчиках одной из бригад шахты имени С.М. Кирова – одного из лучших подготовительных коллективов компании "СУЭК-Кузбасс", стала победителем в номинации "За яркий образ приверженности профессии".
"Важно, что герои "Большой рыбы" являются не только профессионалами в шахтерском деле, но еще и личностями со своими увлечениями, интересами, стремлениями достигать хороших результатов и в хобби. Такая разносторонность и в тоже время сплоченность позволяют коллективу бригады успешно решать производственные задачи", - сказал заместитель директора по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Дмитрий Голованов на церемонии вручения награды.
Впервые конкурс короткометражных документальных фильмов "МайнМуви" состоялся в прошлом году в рамках горно-геологического форума МАЙНЕКС Россия 2019, и по его результатам представленный СУЭК фильм "Новые люди" был удостоен специального диплома жюри "За развитие документального кино в горнодобывающей отрасли".
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СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
 
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Новости СУЭКСУЭК-КУЗБАССАндрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компания
 
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