https://ria.ru/20201008/film-1578649021.html

Лучшие саблистки мира: драма "На острие" закрывает ММКФ

Экшн-драма "На острие" будет показана на закрытии 42-го Московского международного кинофестиваля, который завершается в столице в четверг. Режиссер Эдуард... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:01

2020-10-08T10:01

2020-10-08T10:01

международная федерация фехтования

алишер усманов

светлана ходченкова

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Экшн-драма "На острие" будет показана на закрытии 42-го Московского международного кинофестиваля, который завершается в столице в четверг. Режиссер Эдуард Бордуков снял картину о соперничестве двух саблисток – на фехтовальной дороже и в жизни. Главные роли сыграли <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_KHodchenkova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Ходченкова</a> и Стася Милославская. В широкий прокат картина выйдет 26 ноября. Эдуард Бордуков не понаслышке знает, что такое конкуренция в спорте – он сам в юности профессионально занимался легкой атлетикой, бегал на длинные дистанции и, по его словам, мог еще довольно долго продолжать профессиональную спортивную карьеру. Однако, сделав крутой вираж, стал снимать кино. Но спортивный драйв и острота ощущений Бордукова, судя по всему, не отпускают. Его предыдущие работы – очень социальное кино, где автор размышляет на темы межнациональных отношений. В 2012 году он снял короткометражку "Арена", в 2015 – полнометражную "Коробку", где дворовый конфликт между "местными" и "чужаками" вспыхивает из-за права играть на футбольной площадке. Лучшая саблистка мира Александра Покровская (Светлана Ходченкова) и молодая, пока никому не известная Кира Егорова (Стася Милославская) сталкиваются на фехтовальной дорожке. Каждая отстаивает право поехать на Олимпиаду в <a href="http://ria.ru/location_Rio_de_Janeiro/" target="_blank" data-auto="true">Рио-де-Жанейро</a>. Александра успешна, известна, счастлива в личной жизни. Но ее карьера на излете – возраст никто не отменял. Кира талантлива, нахальна, не столь профессиональна, но берет молодостью и дерзостью. Авторы выводят девушек на первый и главный план. Все остальные персонажи, кажется, существуют только для того, чтобы оттенить характеры героинь. Спокойная и успешная Александра колесит по городу на дорогой машине, живет в шикарной квартире, ее муж – скрипач-оркестрант (Сергей Барабаш) чаще всего появляется в кадре в концертном костюме с бабочкой. У дерзкой Киры дреды на голове, она мотается по ночным клубам, грубит окружающим, ее жизнь столь же беспорядочна, как и мысли. Кажется, что привести этих героинь к единому знаменателю невозможно. Столкновение в спорте переходит в конфликт за пределами тренировочного зала. В профессиональном мире, когда на кону успех и золото Олимпиады, соперницы готовы на все. Вопрос только в том, смогут ли они вовремя остановиться, добиться успеха, но сохранить человеческое лицо. Ведь за спинами обеих есть еще и тренер (<a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Puskepalis/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пускепалис</a>) – не просто заботливый учитель и "отец", а настоящий манипулятор. Ради успеха одной из своих подопечных он готов принести в жертву карьеру другой. Главная фабула картины – соперничество двух российских спортсменок за Олимпийское золото – безусловно напомнит любителям спорта игры 2016 года, когда на фехтовальной дорожке встретились Софья Великая и Яна Егорян. Эдуард Бордуков не отрицает, что известные спортсменки стали прообразами его героинь, но подчеркивает: его работа – это, прежде всего, художественный фильм о двух женщинах-соперницах и точные параллели проводить не стоит. За спортивным миром, в котором живут его героини, Бордуков наблюдает с интересом. Скорость, расчетливость и даже жестокость – вот те качества, которые, как он говорит, отличают этот вид спорта. Бордуков добавляет: "Другой аспект – сверхскорости. Когда начинается атака, там все происходит так стремительно, что зритель даже не в состоянии отследить происходящее. В этот момент все зависит от природных качеств спортсмена, инстинктов и от того, что наработано за годы тренировок".Сцены в тренировочном зале занимают большую часть фильма. И в кадре режиссер стремился к максимальной точности изображения – сражаться девушки должны как настоящие спортсменки. Не зря одну из ролей второго плана играет Софья Эрнст, которая в свое время профессионально занималась фехтованием. В последние годы спортивные фильмы выходят на наши экраны с завидной периодичностью. Хоккей, футбол, баскетбол – режиссеры с увлечением открывают зрителю мир профессионального спорта, где по определению есть все: соперничество, воля к победе, разочарования и настоящая страсть. Фехтование до недавних пор вряд ли можно было назвать популярным среди зрителей видом спорта. Однако за последние 12 лет ситуация изменилась, чему поспособствовало избрание президентом <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnaja_federacija_fekhtovanija/" target="_blank" data-auto="true">Международной федерации фехтования</a> российского миллиардера <a href="http://ria.ru/person_Alisher_Usmanov/" target="_blank" data-auto="true">Алишера Усманова</a>. Вместе с ним в этот спорт пришла поддержка региональных федераций, рост зрелищности и в конечном итоге победы российских фехтовальщиков на олимпийских играх и чемпионатах. Сегодня в детские секции по фехтованию уже сложно попасть без конкурса, а сам этот вид спорта привлекает к себе все больше зрителей. Теперь еще и в кино.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная федерация фехтования, алишер усманов, светлана ходченкова