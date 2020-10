https://ria.ru/20201008/eilish-1578838648.html

Билли Айлиш даст концерт онлайн

Американская певица Билли Айлиш объявила в своем инстаграме, что выступит с онлайн-концертом в конце октября. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:16

2020-10-08T18:16

2020-10-08T18:16

культура

билли айлиш

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/52/1560635206_0:34:2604:1498_1400x0_80_0_0_4dc78d4b789ca4095dc026777842c3d9.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Американская певица Билли Айлиш объявила в своем инстаграме, что выступит с онлайн-концертом в конце октября."Я так скучаю по концертам, что решила играть в прямом эфире 24 октября. Очень жду возможности снова выступать", — прокомментировала анонс исполнительница. По московскому времени концерт начнется 25 октября в 01:00. Билеты уже можно приобрести на <a href="https://livestream.billieeilish.com/" target="_blank">сайте</a> Билли Айлиш. За несколько часов анонс в инстаграме певицы набрал более трех миллионов лайков. Виртуальный концерт будет называться "Where do we go?". Это вторая часть названия первого студийного альбома исполнительницы: "When we all fall asleep, where do we go?"

https://ria.ru/20200930/eilish-1577932746.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес