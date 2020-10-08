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https://ria.ru/20201008/eilish-1578838648.html
Билли Айлиш даст концерт онлайн
Американская певица Билли Айлиш объявила в своем инстаграме, что выступит с онлайн-концертом в конце октября. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:16
2020-10-08T18:16
культура
билли айлиш
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости</strong>. Американская певица Билли Айлиш объявила в своем инстаграме, что выступит с онлайн-концертом в конце октября."Я так скучаю по концертам, что решила играть в прямом эфире 24 октября. Очень жду возможности снова выступать", — прокомментировала анонс исполнительница. По московскому времени концерт начнется 25 октября в 01:00. Билеты уже можно приобрести на <a href="https://livestream.billieeilish.com/" target="_blank">сайте</a> Билли Айлиш. За несколько часов анонс в инстаграме певицы набрал более трех миллионов лайков. Виртуальный концерт будет называться "Where do we go?". Это вторая часть названия первого студийного альбома исполнительницы: "When we all fall asleep, where do we go?"
https://ria.ru/20200930/eilish-1577932746.html
РИА Новости
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билли айлиш, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Билли Айлиш даст концерт онлайн

18:16 08.10.2020
 
© AP Photo / Invision / Jack PlunkettАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Invision / Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш объявила в своем инстаграме, что выступит с онлайн-концертом в конце октября.
"Я так скучаю по концертам, что решила играть в прямом эфире 24 октября. Очень жду возможности снова выступать", — прокомментировала анонс исполнительница.
По московскому времени концерт начнется 25 октября в 01:00.
Билеты уже можно приобрести на сайте Билли Айлиш.
За несколько часов анонс в инстаграме певицы набрал более трех миллионов лайков.
Виртуальный концерт будет называться "Where do we go?". Это вторая часть названия первого студийного альбома исполнительницы: "When we all fall asleep, where do we go?"
Американская певица Билли Айлиш на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 03:14Культура
Стало известно, когда выйдет документальный фильм о Билли Айлиш
 
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