https://ria.ru/20201008/druzhinina-1578916674.html

Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля

Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:18

2020-10-08T20:18

2020-10-08T20:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

светлана дружинина

дмитрий харатьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155552/91/1555529162_0:299:2047:1450_1400x0_80_0_0_0ddc9b2e12d2184388d3d46e1c9125c3.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, церемония вручения призов проходит в четверг в столичном ККЗ "Россия" (Театр мюзикла), передает корреспондент РИА Новости."Хорошего кино много, но, мне кажется, не так много хорошего кино, которое модно смотреть всей семьей. Еще реже такие фильмы переживают время. Благодаря Светлане Дружининой у нас такие фильмы есть. Виват, Светлана Сергеевна!" - воскликнула актриса Марина Александрова.Сама Дружинина на церемонии отсутствует."Светлана Сергеевна доверила получить мне приз! Она, конечно, народное достояние, она нам всем принадлежит! Главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что она сейчас и делает", - сказал актер Дмитрий Харатьян - звезда "Гардемаринов", получая приз за Дружинину.

https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, светлана дружинина, дмитрий харатьян