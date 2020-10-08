https://ria.ru/20201008/druzhinina-1578916674.html
Светлана Дружинина получила спецприз Московского кинофестиваля
Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:18
2020-10-08T20:18
2020-10-08T20:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
светлана дружинина
дмитрий харатьян
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, церемония вручения призов проходит в четверг в столичном ККЗ "Россия" (Театр мюзикла), передает корреспондент РИА Новости."Хорошего кино много, но, мне кажется, не так много хорошего кино, которое модно смотреть всей семьей. Еще реже такие фильмы переживают время. Благодаря Светлане Дружининой у нас такие фильмы есть. Виват, Светлана Сергеевна!" - воскликнула актриса Марина Александрова.Сама Дружинина на церемонии отсутствует."Светлана Сергеевна доверила получить мне приз! Она, конечно, народное достояние, она нам всем принадлежит! Главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что она сейчас и делает", - сказал актер Дмитрий Харатьян - звезда "Гардемаринов", получая приз за Дружинину.
https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, светлана дружинина, дмитрий харатьян
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специальный приз Московского международного кинофестиваля "За многолетнее служение искусству кино" получила режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, церемония вручения призов проходит в четверг в столичном ККЗ "Россия" (Театр мюзикла), передает корреспондент РИА Новости.
"Хорошего кино много, но, мне кажется, не так много хорошего кино, которое модно смотреть всей семьей. Еще реже такие фильмы переживают время. Благодаря Светлане Дружининой у нас такие фильмы есть. Виват, Светлана Сергеевна!" - воскликнула актриса Марина Александрова.
Сама Дружинина на церемонии отсутствует.
"Светлана Сергеевна доверила получить мне приз! Она, конечно, народное достояние, она нам всем принадлежит! Главное счастье для режиссера - это продолжать снимать, что она сейчас и делает", - сказал актер Дмитрий Харатьян - звезда "Гардемаринов", получая приз за Дружинину.