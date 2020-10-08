Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/donbass-1578824244.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в минировании территорий в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании территорий... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:52
2020-10-08T13:52
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
счастье (город)
луганская народная республика
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
<strong>ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> обвинил украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе."Противник продолжает минирование территории. За прошедшие сутки выявлено 13 противотанковых мин, установленных в два ряда поперек дороги местного значения в районе населенного пункта Луганское (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> - ред.) в зоне ответственности 24 бригады (украинских силовиков - ред.)", - заявил журналистам Осадчий.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики также установили 36 противотанковых мин поперек автодороги в районе подконтрольного Киеву города <a href="http://ria.ru/location_Schaste/" target="_blank" data-auto="true">Счастье</a> у линии соприкосновения.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578055165.html
https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html
счастье (город)
луганская народная республика
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1400x0_80_0_0_ae2d1a2273374fd683e5bae3a943fe61.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, счастье (город), луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минировании территорий в Донбассе

13:52 08.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
Лесной пожар на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:30
В ЛНР обвинили украинских силовиков в поджоге леса
"Противник продолжает минирование территории. За прошедшие сутки выявлено 13 противотанковых мин, установленных в два ряда поперек дороги местного значения в районе населенного пункта Луганское (под контролем Киева - ред.) в зоне ответственности 24 бригады (украинских силовиков - ред.)", - заявил журналистам Осадчий.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики также установили 36 противотанковых мин поперек автодороги в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения.
Боец ополчения ЛНР на окраине Луганска, 16 июня 2014 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 14:39
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о вербовке подростков в Донбассе
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Обсудить0
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаКиевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00У Трампа не обнаружили признаков прогрессирующей болезни
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
Лента новостейМолния