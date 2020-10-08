https://ria.ru/20201008/donbass-1578824244.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в минировании территорий в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в минировании территорий... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:52

2020-10-08T13:52

2020-10-08T13:52

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

счастье (город)

луганская народная республика

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a> обвинил украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что украинские силовики используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения в Донбассе."Противник продолжает минирование территории. За прошедшие сутки выявлено 13 противотанковых мин, установленных в два ряда поперек дороги местного значения в районе населенного пункта Луганское (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> - ред.) в зоне ответственности 24 бригады (украинских силовиков - ред.)", - заявил журналистам Осадчий.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики также установили 36 противотанковых мин поперек автодороги в районе подконтрольного Киеву города <a href="http://ria.ru/location_Schaste/" target="_blank" data-auto="true">Счастье</a> у линии соприкосновения.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578055165.html

https://ria.ru/20200922/podrostki-1577601705.html

счастье (город)

луганская народная республика

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, счастье (город), луганская народная республика, киев, в мире