https://ria.ru/20201008/debaty-1578878389.html

Байден не знает, что будет делать в случае отказа Трампа от дебатов

Кандидат в президенты США Джо Байден признался, что пока не знает, что делать в связи с возможным отказом президента Дональда Трампа от вторых дебатов, которые... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:15

2020-10-08T17:15

2020-10-08T17:15

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

майами

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> признался, что пока не знает, что делать в связи с возможным отказом президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от вторых дебатов, которые было решено перевести в виртуальный формат."Я не знаю, что сделает президент. Он каждую секунду меняет мнение… Думаю, если я последую рекомендациям комиссии, если он откажется и будет проводить митинг, я не знаю, что я сделаю", - приводит его слова пул политика.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.Трамп заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байдена в то же время распространил заявление о согласии их кандидата на дебаты.Предполагалось, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах, а модератор дебатов будет курировать их из <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>. Данные меры было решено принять, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.

https://ria.ru/20201008/tramp-1578869009.html

https://ria.ru/20201007/bayden-1578585072.html

майами

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, майами, сша, в мире