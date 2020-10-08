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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201008/debaty-1578878389.html
Байден не знает, что будет делать в случае отказа Трампа от дебатов
Кандидат в президенты США Джо Байден признался, что пока не знает, что делать в связи с возможным отказом президента Дональда Трампа от вторых дебатов, которые... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:15
2020-10-08T17:15
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
майами
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> признался, что пока не знает, что делать в связи с возможным отказом президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> от вторых дебатов, которые было решено перевести в виртуальный формат."Я не знаю, что сделает президент. Он каждую секунду меняет мнение… Думаю, если я последую рекомендациям комиссии, если он откажется и будет проводить митинг, я не знаю, что я сделаю", - приводит его слова пул политика.Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.Трамп заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байдена в то же время распространил заявление о согласии их кандидата на дебаты.Предполагалось, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах, а модератор дебатов будет курировать их из <a href="http://ria.ru/location_Miami/" target="_blank" data-auto="true">Майами</a>. Данные меры было решено принять, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
https://ria.ru/20201008/tramp-1578869009.html
https://ria.ru/20201007/bayden-1578585072.html
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дональд трамп, джо байден, майами, сша, в мире

Байден не знает, что будет делать в случае отказа Трампа от дебатов

17:15 08.10.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден признался, что пока не знает, что делать в связи с возможным отказом президента Дональда Трампа от вторых дебатов, которые было решено перевести в виртуальный формат.
"Я не знаю, что сделает президент. Он каждую секунду меняет мнение… Думаю, если я последую рекомендациям комиссии, если он откажется и будет проводить митинг, я не знаю, что я сделаю", - приводит его слова пул политика.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 16:42Распространение нового коронавируса
Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом
Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.
Трамп заявил, что не будет принимать в них участие, а его штаб сообщил, что президент вместо этого проведет митинг. Штаб Байдена в то же время распространил заявление о согласии их кандидата на дебаты.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 11:35
Путин оценил предвыборные выступления Байдена
Предполагалось, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах, а модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры было решено принять, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
 
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМайамиСШАВ мире
 
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