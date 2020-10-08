https://ria.ru/20201008/briks--1578773654.html

Круглый стол СМИ стран БРИКС о работе в период пандемии

13 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Роль СМИ во время чрезвычайных ситуаций: опыт пандемии COVID-19".

2020-10-08T10:39

2020-10-08T10:39

2020-10-08T10:39

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201013/952932508.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- глава новостной службы Sputnik на иностранных языках (английский, испанский, китайский, фарси, арабский) Виктория ПОЛИКАРПОВА (Россия);<br>- генеральный директор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено АЛЬТМАН (Бразилия);<br>- директор американской редакции Phoenix TV ЛЮ Джеймс (Китай);<br>- редактор издания The Sunday Times Daily Фини ГРОБЛЕР (ЮАР);<br>- главный редактор новостного портала Bharat Khabar Провер ШАРМА (Индия).<br><br>Модератор:<br>- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.<br><br>Пандемия COVID-19 обозначила новые вызовы во всех сферах жизни современного общества, и медиаотрасль не стала исключением. Во всем мире СМИ, как традиционные, так и новые, продолжают оставаться основным источником информации о происходящем, но в период пандемии их социальная значимость существенно возросла. Это породило множество вопросов об этике и ответственности журналиста перед своей аудиторией. <br>Как должны вести себя СМИ в чрезвычайных ситуациях? Какой опыт был получен за последние 8 месяцев? Как добиться доверия? Как сохранить скорость подачи информации и не потерять качество?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы