Круглый стол СМИ стран БРИКС о работе в период пандемии
13 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Роль СМИ во время чрезвычайных ситуаций: опыт пандемии COVID-19".
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Участники:
- глава новостной службы Sputnik на иностранных языках (английский, испанский, китайский, фарси, арабский) Виктория ПОЛИКАРПОВА (Россия);
- генеральный директор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено АЛЬТМАН (Бразилия);
- директор американской редакции Phoenix TV ЛЮ Джеймс (Китай);
- редактор издания The Sunday Times Daily Фини ГРОБЛЕР (ЮАР);
- главный редактор новостного портала Bharat Khabar Провер ШАРМА (Индия).
Модератор:
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Пандемия COVID-19 обозначила новые вызовы во всех сферах жизни современного общества, и медиаотрасль не стала исключением. Во всем мире СМИ, как традиционные, так и новые, продолжают оставаться основным источником информации о происходящем, но в период пандемии их социальная значимость существенно возросла. Это породило множество вопросов об этике и ответственности журналиста перед своей аудиторией.
Как должны вести себя СМИ в чрезвычайных ситуациях? Какой опыт был получен за последние 8 месяцев? Как добиться доверия? Как сохранить скорость подачи информации и не потерять качество?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- глава новостной службы Sputnik на иностранных языках (английский, испанский, китайский, фарси, арабский) Виктория ПОЛИКАРПОВА (Россия);
- генеральный директор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено АЛЬТМАН (Бразилия);
- директор американской редакции Phoenix TV ЛЮ Джеймс (Китай);
- редактор издания The Sunday Times Daily Фини ГРОБЛЕР (ЮАР);
- главный редактор новостного портала Bharat Khabar Провер ШАРМА (Индия).
Модератор:
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Пандемия COVID-19 обозначила новые вызовы во всех сферах жизни современного общества, и медиаотрасль не стала исключением. Во всем мире СМИ, как традиционные, так и новые, продолжают оставаться основным источником информации о происходящем, но в период пандемии их социальная значимость существенно возросла. Это породило множество вопросов об этике и ответственности журналиста перед своей аудиторией.
Как должны вести себя СМИ в чрезвычайных ситуациях? Какой опыт был получен за последние 8 месяцев? Как добиться доверия? Как сохранить скорость подачи информации и не потерять качество?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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