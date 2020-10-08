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Круглый стол СМИ стран БРИКС о работе в период пандемии
13 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Роль СМИ во время чрезвычайных ситуаций: опыт пандемии COVID-19".
2020-10-08T10:39
2020-10-08T10:39
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201013/952932508.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- глава новостной службы Sputnik на иностранных языках (английский, испанский, китайский, фарси, арабский) Виктория ПОЛИКАРПОВА (Россия);<br>- генеральный директор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено АЛЬТМАН (Бразилия);<br>- директор американской редакции Phoenix TV ЛЮ Джеймс (Китай);<br>- редактор издания The Sunday Times Daily Фини ГРОБЛЕР (ЮАР);<br>- главный редактор новостного портала Bharat Khabar Провер ШАРМА (Индия).<br><br>Модератор:<br>- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.<br><br>Пандемия COVID-19 обозначила новые вызовы во всех сферах жизни современного общества, и медиаотрасль не стала исключением. Во всем мире СМИ, как традиционные, так и новые, продолжают оставаться основным источником информации о происходящем, но в период пандемии их социальная значимость существенно возросла. Это породило множество вопросов об этике и ответственности журналиста перед своей аудиторией. <br>Как должны вести себя СМИ в чрезвычайных ситуациях? Какой опыт был получен за последние 8 месяцев? Как добиться доверия? Как сохранить скорость подачи информации и не потерять качество?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол СМИ стран БРИКС о работе в период пандемии

10:39 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
13 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Роль СМИ во время чрезвычайных ситуаций: опыт пандемии COVID-19".
Задать вопрос

Участники:
- глава новостной службы Sputnik на иностранных языках (английский, испанский, китайский, фарси, арабский) Виктория ПОЛИКАРПОВА (Россия);
- генеральный директор и издатель интернет-портала Opera Mundi Брено АЛЬТМАН (Бразилия);
- директор американской редакции Phoenix TV ЛЮ Джеймс (Китай);
- редактор издания The Sunday Times Daily Фини ГРОБЛЕР (ЮАР);
- главный редактор новостного портала Bharat Khabar Провер ШАРМА (Индия).

Модератор:
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.

Пандемия COVID-19 обозначила новые вызовы во всех сферах жизни современного общества, и медиаотрасль не стала исключением. Во всем мире СМИ, как традиционные, так и новые, продолжают оставаться основным источником информации о происходящем, но в период пандемии их социальная значимость существенно возросла. Это породило множество вопросов об этике и ответственности журналиста перед своей аудиторией.
Как должны вести себя СМИ в чрезвычайных ситуациях? Какой опыт был получен за последние 8 месяцев? Как добиться доверия? Как сохранить скорость подачи информации и не потерять качество?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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