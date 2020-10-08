Белоруссия ответила на обращение членов Европарламента
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии в ответ на обращение членов Европарламента (ЕП) заявило, что советует им воздержаться от вмешательства в дела Минска и сосредоточиться на решении внутренних проблем в своих государствах.
"По вопросу электронного обращения группы иностранных граждан, являющимися членами Европарламента, поясняем: …народ Беларуси сделал свой выбор — это выбор более 80% белорусов. Советуем вам уважать его и воздержаться от вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, сосредоточив внимание на решении внутренних проблем в своих государствах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем также отмечается, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Белоруссии "выглядят нелепо и неубедительно". "Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне", - подчеркнули в министерстве.
Там также обратили внимание, что вооруженные силы Белоруссии "достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси". "В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам", - добавили в минобороны.
7 октября, 14:31Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и России
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
После выборов отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики.
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