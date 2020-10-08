https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578880206.html

Белоруссия ответила на обращение членов Европарламента

Министерство обороны Белоруссии в ответ на обращение членов Европарламента (ЕП) заявило, что советует им воздержаться от вмешательства в дела Минска и... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:23

2020-10-08T17:23

2020-10-08T17:23

протесты в белоруссии

европарламент

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> в ответ на обращение членов Европарламента (<a href="https://ria.ru/organization_Evroparlament" target="_blank">ЕП</a>) заявило, что советует им воздержаться от вмешательства в дела Минска и сосредоточиться на решении внутренних проблем в своих государствах.В нем также отмечается, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Белоруссии "выглядят нелепо и неубедительно". "Армия всегда была и будет неделимой частью белорусского народа, народа, не приемлющего навязывания ему воли извне", - подчеркнули в министерстве.Там также обратили внимание, что вооруженные силы Белоруссии "достаточное количество раз заявляли о своей решимости и готовности защитить, как и должно, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Беларуси". "В связи с этим военное ведомство не видит смысла дополнительно пояснять свою позицию отдельным иностранным гражданам", - добавили в минобороны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.После выборов отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом республики.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/putin-1578625614.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

Василий Кнутт Вот как с таким произволом поступать? Ведь это прямой путь к протестам и революциям 33

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире