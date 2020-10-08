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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578868643.html
ОДКБ считает происходящее в Белоруссии сугубо внутренним делом страны
Ситуация с протестами в Белоруссии является сугубо внутренним делом страны, с которым она может справиться сама, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:38
2020-10-08T16:38
протесты в белоруссии
станислав зась
александр лукашенко
одкб
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с протестами в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> является сугубо внутренним делом страны, с которым она может справиться сама, заявил генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Zas/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Зась</a>."Мы считаем это сугубо внутренним делом республики Беларусь и считаем, что она сможет справиться с этим без внешнего вмешательства", - сказал Зась в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">телеканалу RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
https://ria.ru/20200815/1575838828.html
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станислав зась, александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире

ОДКБ считает происходящее в Белоруссии сугубо внутренним делом страны

16:38 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ситуация с протестами в Белоруссии является сугубо внутренним делом страны, с которым она может справиться сама, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Мы считаем это сугубо внутренним делом республики Беларусь и считаем, что она сможет справиться с этим без внешнего вмешательства", - сказал Зась в интервью телеканалу RT.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минск - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 21:23Протесты в Белоруссии
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
 
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Протесты в БелоруссииСтанислав ЗасьАлександр ЛукашенкоОДКББелоруссияВ мире
 
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