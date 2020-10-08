https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578868643.html

ОДКБ считает происходящее в Белоруссии сугубо внутренним делом страны

Ситуация с протестами в Белоруссии является сугубо внутренним делом страны, с которым она может справиться сама, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:38

2020-10-08T16:38

2020-10-08T16:38

протесты в белоруссии

станислав зась

александр лукашенко

одкб

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с протестами в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> является сугубо внутренним делом страны, с которым она может справиться сама, заявил генсек <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_Zas/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Зась</a>."Мы считаем это сугубо внутренним делом республики Беларусь и считаем, что она сможет справиться с этим без внешнего вмешательства", - сказал Зась в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">телеканалу RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.

https://ria.ru/20200815/1575838828.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав зась, александр лукашенко, одкб, белоруссия, в мире