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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578831413.html
Словакия заявила о готовности поддерживать белорусов в борьбе за свободу
Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер Игорь Матович после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:21
2020-10-08T14:21
протесты в белоруссии
игорь матович
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
словакия
в мире
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<strong>ПРАГА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер <a href="https://ria.ru/person_igor-matovic" target="_blank">Игорь Матович</a> после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>.Встреча Матовича и Тихановской состоялась на полях проходящей в Братиславе международной конференции по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.В свою очередь, Тихановская поблагодарила представителей Словакии за поддержку белорусского народа."Мы очень дорожим поддержкой, которую ощущаем, прежде всего, в виде студенческих программ и гуманитарного коридора. Мы безгранично благодарны за эту поддержку", - сказала Тихановская.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201008/slovakiya-1578812143.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
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игорь матович, светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, словакия, в мире

Словакия заявила о готовности поддерживать белорусов в борьбе за свободу

14:21 08.10.2020
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Stringer
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ПРАГА, 8 окт – РИА Новости. Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер Игорь Матович после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Встреча Матовича и Тихановской состоялась на полях проходящей в Братиславе международной конференции по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.

"Я заверил госпожу Тихановскую в безграничной поддержке Словакией белорусского народа. Одновременно я сообщил ей, что Словакия не признает Александра Лукашенко в качестве президента. Проиграть выборы – это нормально. Но выборы тогда можно считать таковыми, когда они демократические. Однако то, что произошло в Белоруссии, не было демократическим, открытым и справедливым. Словакия и в будущем готова поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу и демократию", - сказал Матович.

В свою очередь, Тихановская поблагодарила представителей Словакии за поддержку белорусского народа.
"Мы очень дорожим поддержкой, которую ощущаем, прежде всего, в виде студенческих программ и гуманитарного коридора. Мы безгранично благодарны за эту поддержку", - сказала Тихановская.
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 13:04Протесты в Белоруссии
Словакия отзывает посла из Белоруссии
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
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Протесты в БелоруссииИгорь МатовичСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСловакияВ мире
 
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