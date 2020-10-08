Словакия заявила о готовности поддерживать белорусов в борьбе за свободу
ПРАГА, 8 окт – РИА Новости. Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер Игорь Матович после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Встреча Матовича и Тихановской состоялась на полях проходящей в Братиславе международной конференции по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.
"Я заверил госпожу Тихановскую в безграничной поддержке Словакией белорусского народа. Одновременно я сообщил ей, что Словакия не признает Александра Лукашенко в качестве президента. Проиграть выборы – это нормально. Но выборы тогда можно считать таковыми, когда они демократические. Однако то, что произошло в Белоруссии, не было демократическим, открытым и справедливым. Словакия и в будущем готова поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу и демократию", - сказал Матович.
В свою очередь, Тихановская поблагодарила представителей Словакии за поддержку белорусского народа.
"Мы очень дорожим поддержкой, которую ощущаем, прежде всего, в виде студенческих программ и гуманитарного коридора. Мы безгранично благодарны за эту поддержку", - сказала Тихановская.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>