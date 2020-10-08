https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578831413.html

Словакия заявила о готовности поддерживать белорусов в борьбе за свободу

Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер Игорь Матович после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:21

2020-10-08T14:21

2020-10-08T14:21

протесты в белоруссии

игорь матович

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

словакия

в мире

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<strong>ПРАГА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Словакия готова и в будущем поддерживать белорусский народ в борьбе за свободу, заявил премьер <a href="https://ria.ru/person_igor-matovic" target="_blank">Игорь Матович</a> после встречи в Братиславе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a>.Встреча Матовича и Тихановской состоялась на полях проходящей в Братиславе международной конференции по вопросам европейской безопасности Globsec-2020.В свою очередь, Тихановская поблагодарила представителей Словакии за поддержку белорусского народа."Мы очень дорожим поддержкой, которую ощущаем, прежде всего, в виде студенческих программ и гуманитарного коридора. Мы безгранично благодарны за эту поддержку", - сказала Тихановская.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201008/slovakiya-1578812143.html

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, словакия, в мире