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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578827743.html
Лукашенко связал рост заболеваемости COVID-19 с акциями протеста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает рост заражаемости коронавирусом COVID-19 в стране с акциями протеста, при этом он отметил, что, если... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:06
2020-10-08T14:06
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> связывает рост заражаемости коронавирусом COVID-19 в стране с акциями протеста, при этом он отметил, что, если участники несанкционированных акций "хотят ходить и болеть – пусть болеют".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RB/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Белоруссии</a> на среду, в стране число выявленных случаев инфицирования составило 81 505, скончались в общей сложности 874 человека. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, затем наблюдалось снижение этого числа до менее 100-200, а в последнее время фиксируется суточный прирост на уровне более 400."Главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных… То, что происходит, допустим, сейчас на улицах <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть – пусть болеют", - заявил Лукашенко на совещании, видеозапись разместил Telegram-канал "Пул первого".Белорусский лидер также обратил внимание, что на Западе белорусской оппозиции "деньги обещают большие". "Вроде 53 миллиона обещали выдать: три миллиона – на карманные расходы, а 50 – на лечение от ковида. Где эти деньги?" - задался вопросом Лукашенко.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для Белоруссии 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы два миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663362.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Уйди в отставку усатая картоха. Протесты прекратятся.
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4
минск
белоруссия
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министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко связал рост заболеваемости COVID-19 с акциями протеста

14:06 08.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает рост заражаемости коронавирусом COVID-19 в стране с акциями протеста, при этом он отметил, что, если участники несанкционированных акций "хотят ходить и болеть – пусть болеют".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава Белоруссии на среду, в стране число выявленных случаев инфицирования составило 81 505, скончались в общей сложности 874 человека. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал 973, затем наблюдалось снижение этого числа до менее 100-200, а в последнее время фиксируется суточный прирост на уровне более 400.
"Главное в борьбе с любой болезнью – это беречь себя и своих родных… То, что происходит, допустим, сейчас на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались. Поэтому здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть – пусть болеют", - заявил Лукашенко на совещании, видеозапись разместил Telegram-канал "Пул первого".
Белорусский лидер также обратил внимание, что на Западе белорусской оппозиции "деньги обещают большие". "Вроде 53 миллиона обещали выдать: три миллиона – на карманные расходы, а 50 – на лечение от ковида. Где эти деньги?" - задался вопросом Лукашенко.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала 19 августа, что ЕС подготовит для Белоруссии 53 миллиона евро помощи с акцентом на поддержку жителей страны. Из этой суммы два миллиона евро планируется выделить "для поддержки жертв репрессий и неприемлемого государственного насилия". Один миллион евро должен пойти на поддержку гражданского общества и независимых СМИ. Оставшиеся 50 миллионов евро - это экстренная помощь на фоне коронавируса для сектора здравоохранения, а также, в частности, для малого и среднего бизнеса.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, в последнее время - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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