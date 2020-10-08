https://ria.ru/20201008/bangladesh-1578834271.html

Власти Бангладеш запросили у России вакцину от коронавируса

Власти Бангладеш связались с российскими коллегами, чтобы запросить доставку российской вакцины Sputnik V от коронавируса при первой возможности, заявил министр РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:31

2020-10-08T14:31

2020-10-08T14:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

москва

бангладеш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти Бангладеш связались с российскими коллегами, чтобы запросить доставку российской вакцины Sputnik V от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> при первой возможности, заявил министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен в интервью РИА Новости.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Sputnik V, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Мы на связи с Россией. В этой связи наш достопочтенный министр здравоохранения уже направил своему российскому коллеге заявку с просьбой о предложении о получении вакцины при первой же возможности", - заявил министр.Он также добавил, что посольство его страны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> занимается координацией вопроса с российскими властями и РФ пообещала, что <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a> находится в списке приоритетных стран-получателей вакцины.По словам министра, Бангладеш неустанно работает над защитой своих граждан от пандемии."Мы рады, что Россия находится на заключительной стадии разработки вакцины от COVID-19 под названием Sputnik V. Я поздравляю власти России и ученых НИЦЭМ имени Гамалеи с их самоотверженностью, устремлением и успехом в этой области", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578743492.html

москва

бангладеш

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, москва, бангладеш, общество