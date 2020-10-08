https://ria.ru/20201008/bangladesh-1578834271.html
Власти Бангладеш запросили у России вакцину от коронавируса
Власти Бангладеш связались с российскими коллегами, чтобы запросить доставку российской вакцины Sputnik V от коронавируса при первой возможности, заявил министр РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:31
2020-10-08T14:31
2020-10-08T14:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
москва
бангладеш
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти Бангладеш связались с российскими коллегами, чтобы запросить доставку российской вакцины Sputnik V от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> при первой возможности, заявил министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен в интервью РИА Новости.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Sputnik V, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Мы на связи с Россией. В этой связи наш достопочтенный министр здравоохранения уже направил своему российскому коллеге заявку с просьбой о предложении о получении вакцины при первой же возможности", - заявил министр.Он также добавил, что посольство его страны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> занимается координацией вопроса с российскими властями и РФ пообещала, что <a href="http://ria.ru/location_Bangladesh/" target="_blank" data-auto="true">Бангладеш</a> находится в списке приоритетных стран-получателей вакцины.По словам министра, Бангладеш неустанно работает над защитой своих граждан от пандемии."Мы рады, что Россия находится на заключительной стадии разработки вакцины от COVID-19 под названием Sputnik V. Я поздравляю власти России и ученых НИЦЭМ имени Гамалеи с их самоотверженностью, устремлением и успехом в этой области", - добавил министр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578743492.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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