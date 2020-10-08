https://ria.ru/20201008/alfa-bank-1578929449.html

Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу столичного отделения Альфа-банка на улице Люблинская в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики новой коронавирусной... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:06

2020-10-08T22:06

2020-10-08T22:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

альфа-банк

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> приостановил работу столичного отделения <a href="http://ria.ru/organization_Alfa_bank/" target="_blank" data-auto="true">Альфа-банка</a> на улице Люблинская в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции, сообщил в четверг ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в <a href="http://ria.ru/location_JUVAO_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">ЮВАО</a> Роман Павлов."Сотрудниками Роспотребнадзора совместно с ОАТИ (Объединением административно-технических инспекций - ред.) проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказал Павлов журналистам.Он уточнил, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствуют кожные антисептики. Кроме того, по его словам, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР, запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств."Опечатана входная группа дверей данного отделения. Возбуждены материалы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд", - добавил Павлов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), альфа-банк