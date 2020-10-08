https://ria.ru/20201008/afganistan-1578770351.html

В МИД прокомментировали слова Трампа о сокращении войск США в Афганистане

Заявления президента США Дональда Трампа о сокращении контингента в Афганистане похожи на предвыборную риторику, заявил РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:35

2020-10-08T10:35

2020-10-08T10:35

дональд трамп

замир кабулов

афганистан

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Заявления президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о сокращении контингента в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> похожи на предвыборную риторику, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго Департамента Азии МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Zamir_Kabulov/" target="_blank" data-auto="true">Замир Кабулов</a>."Это похоже на предвыборную риторику, и, скорее всего, Трамп хочет показать своим избирателям, что он выполняет свои прежние предвыборные обещания", - сказал Кабулов.По его словам, США сейчас "реально" обладают возможностью пойти на такое сокращение. К тому же, добавил он, присутствие контингентов США в Афганистане не сильно улучшает обстановку на земле.В конце февраля на церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html

https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html

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афганистан

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, замир кабулов, афганистан, сша, в мире