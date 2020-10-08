В МИД прокомментировали слова Трампа о сокращении войск США в Афганистане
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о сокращении контингента в Афганистане похожи на предвыборную риторику, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Это похоже на предвыборную риторику, и, скорее всего, Трамп хочет показать своим избирателям, что он выполняет свои прежние предвыборные обещания", - сказал Кабулов.
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По его словам, США сейчас "реально" обладают возможностью пойти на такое сокращение. К тому же, добавил он, присутствие контингентов США в Афганистане не сильно улучшает обстановку на земле.
"Никаких проблем с этим нет. Толку от их присутствия? Ситуация на земле разве стала лучше? Только хуже", - отметил Кабулов.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Президент США подтвердил, что в ближайшее время американский контингент в стране будет сокращен до 4 тысяч военнослужащих.
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