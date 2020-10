https://ria.ru/20201007/zeppelin-1578423617.html

Led Zeppelin выиграли битву за авторство “Stairway to heaven"

Группа Led Zeppelin которую с 2014 года обвиняли в плагиате в песне "Stairway to heaven", победила в борьбе за авторские права, сообщает The Independent. РИА Новости, 07.10.2020

<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Группа Led Zeppelin которую с 2014 года обвиняли в плагиате в песне "Stairway to heaven", победила в борьбе за авторские права, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/led-zeppelin-copyright-stairway-heaven-supreme-court-b818757.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent. Верховный суд США отказался пересматривать дело о плагиате в песне 1971 года, тем самым положив конец судебной тяжбе, длившейся шесть лет. Отклонив без объяснения причин ходатайство, направленное на возобновление дела, суд фактически поддержал мартовское решение Апелляционного суда в пользу авторов композиции: Роберта Планта и Джимми Пейджа.Истцы (представители наследия гитариста и композитора Рэнди Калифорнии из группы Spirit) с 2014 года пытались доказать в суде, что начало песни "Stairway to heaven" похоже на вступление композиции Рэнди под названием "Taurus", вышедшей в 1968 году. Суд присяжных федерального округа Лос-Анджелес еще в 2016 году постановил, что обвинения в плагиате не обоснованы, но затем дело было передано в Апелляционный суд в Сан-Франциско, который поддержал предыдущее решение. Дело о плагиате в песне "Stairway to Heaven" стало одним из самых популярных в индустрии звукозаписи.

