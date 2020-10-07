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https://ria.ru/20201007/zeppelin-1578423617.html
Led Zeppelin выиграли битву за авторство “Stairway to heaven"
Группа Led Zeppelin которую с 2014 года обвиняли в плагиате в песне "Stairway to heaven", победила в борьбе за авторские права, сообщает The Independent. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:21
2020-10-07T15:21
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джимми пейдж
сан-франциско
роберт плант
сша
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. Группа Led Zeppelin которую с 2014 года обвиняли в плагиате в песне "Stairway to heaven", победила в борьбе за авторские права, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/led-zeppelin-copyright-stairway-heaven-supreme-court-b818757.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent. Верховный суд США отказался пересматривать дело о плагиате в песне 1971 года, тем самым положив конец судебной тяжбе, длившейся шесть лет. Отклонив без объяснения причин ходатайство, направленное на возобновление дела, суд фактически поддержал мартовское решение Апелляционного суда в пользу авторов композиции: Роберта Планта и Джимми Пейджа.Истцы (представители наследия гитариста и композитора Рэнди Калифорнии из группы Spirit) с 2014 года пытались доказать в суде, что начало песни "Stairway to heaven" похоже на вступление композиции Рэнди под названием "Taurus", вышедшей в 1968 году. Суд присяжных федерального округа Лос-Анджелес еще в 2016 году постановил, что обвинения в плагиате не обоснованы, но затем дело было передано в Апелляционный суд в Сан-Франциско, который поддержал предыдущее решение. Дело о плагиате в песне "Stairway to Heaven" стало одним из самых популярных в индустрии звукозаписи.
https://ria.ru/20160623/1450478949.html
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шоу-бизнес, музыка, новости культуры, led zeppelin, джимми пейдж, сан-франциско, роберт плант, сша

Led Zeppelin выиграли битву за авторство “Stairway to heaven"

15:21 07.10.2020
 
© AP Photo / Mario SurianiУчастники группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант
Участники группы Led Zeppelin Джимми Пейдж и Роберт Плант - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Mario Suriani
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Группа Led Zeppelin которую с 2014 года обвиняли в плагиате в песне "Stairway to heaven", победила в борьбе за авторские права, сообщает The Independent.
Верховный суд США отказался пересматривать дело о плагиате в песне 1971 года, тем самым положив конец судебной тяжбе, длившейся шесть лет.
Отклонив без объяснения причин ходатайство, направленное на возобновление дела, суд фактически поддержал мартовское решение Апелляционного суда в пользу авторов композиции: Роберта Планта и Джимми Пейджа.
Истцы (представители наследия гитариста и композитора Рэнди Калифорнии из группы Spirit) с 2014 года пытались доказать в суде, что начало песни "Stairway to heaven" похоже на вступление композиции Рэнди под названием "Taurus", вышедшей в 1968 году.
Суд присяжных федерального округа Лос-Анджелес еще в 2016 году постановил, что обвинения в плагиате не обоснованы, но затем дело было передано в Апелляционный суд в Сан-Франциско, который поддержал предыдущее решение.
Дело о плагиате в песне "Stairway to Heaven" стало одним из самых популярных в индустрии звукозаписи.
Гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж - РИА Новости, 1920, 23.06.2016
23 июня 2016, 22:43Культура
Музыканты Led Zeppelin рады решению присяжных по делу о плагиатеКоллегия присяжных в суде федерального округа Лос-Анджелес в четверг признала, что один из известнейших хитов группы Led Zeppelin - "Stairway to Heaven" - не является плагиатом.
 
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыLed ZeppelinДжимми ПейджСан-ФранцискоРоберт ПлантСША
 
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